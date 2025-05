Maroc-Italie : Le Groupe OCP et SACE signent un accord majeur de financement vert de 365 M€

Contribution au programme d'investissement vert du Groupe pour la période 2023–2027

29/05/2025

Le Groupe OCP et SACE, groupe italien d'assurance et de finance contrôlé par le ministère de l'Economie et des Finances, ont annoncé, mardi, la signature d'un financement vert de 365 millions d'euros (M€), une première dans le cadre du Green Finance Framework de l'OCP et la première opération garantie au Maroc par SACE Push Strategy.



Ce partenariat stratégique renforce l'engagement du Groupe OCP en faveur de la durabilité et de l'innovation dans les solutions de nutrition des plantes et des sols, indique un communiqué conjoint des deux parties.



Structuré en tant qu'export crédit, non associé, ce financement est soutenu par une couverture d'assurance complète dans le cadre de la stratégie "Push" de SACE, et a été arrangé par BNP Paribas et le Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CACIB).



Conformément au Green Finance Framework du Groupe OCP, ce financement contribuera au programme d'investissement vert de 13 milliards de dollars du Groupe pour la période 2023–2027, permettant notamment l'utilisation à 100% d'eau non conventionnelle dès début 2025, avec une capacité de dessalement de 560 millions de m³ par an d'ici 2027, garantissant une autonomie hydrique complète, rapporte la MAP.



Il s'agit aussi de l'utilisation à 100% d'énergies propres d'ici 2027, de la neutralité carbone complète d'ici 2040, avec les Scopes 1 et 2 atteints d'ici 2030, et le Scope 3 d'ici 2040, ainsi que de l'augmentation de la production d'engrais verts, pour soutenir une agriculture durable et la sécurité alimentaire mondiale.



Au-delà du financement, cet accord stimule également les opportunités commerciales entre le Groupe OCP et les fournisseurs italiens, grâce aux initiatives de mise en relation d'affaires organisées par SACE.



La stratégie "Push" de SACE offre aux entreprises italiennes un passeport vers les marchés internationaux en proposant des financements à des contreparties étrangères susceptibles d'acheter des biens et services italiens.



La mise en relation d’affaires, élément clé de cette stratégie, organisée en collaboration avec les principaux acteurs du système pays, permet des rencontres ciblées entre entreprises italiennes et partenaires étrangers, favorisant de nouvelles connexions commerciales.



La garantie Push de SACE vise à soutenir les opportunités d'exportation des entreprises italiennes dans des secteurs stratégiques du Plan Mattei pour l'Afrique, tels que les technologies vertes, mais aussi les composants mécaniques et hydrauliques.



"L'accord entre SACE et OCP représente une avancée significative dans le renforcement des liens entre l'excellence industrielle italienne et l'un des principaux acteurs économiques du Maroc", a déclaré Armando Barucco, ambassadeur d'Italie au Maroc, cité dans le communiqué.



"Ce partenariat stratégique favorise non seulement une collaboration économique plus étroite, mais crée également de nouvelles opportunités pour les entreprises italiennes dans de multiples secteurs, consolidant ainsi une base solide pour les échanges commerciaux et les investissements bilatéraux", a-t-il ajouté.



De son côté, Michal Ron, directrice internationale de SACE, a déclaré : "Cette initiative démontre notre engagement à promouvoir le Made in Italy et à soutenir les entreprises italiennes dans des secteurs clés tels que les infrastructures, les énergies renouvelables et la machinerie industrielle. Elle renforce également nos liens commerciaux avec l'Afrique, en ligne avec le Plan Mattei".



Et de poursuivre : "La stratégie Push est un outil essentiel pour ouvrir de nouvelles opportunités d'exportation aux PME italiennes et renforcer les relations avec des partenaires internationaux stratégiques".



Pour sa part, Karim Lotfi Senhadji, Chief Financial Officer du Groupe OCP, a dit : "Ce financement vert inaugural avec SACE témoigne de l’engagement indéfectible du Groupe OCP en faveur de la durabilité et de l'innovation. En sécurisant cette facilité, nous accélérons notre transition vers des énergies 100% propres et une eau 100% non conventionnelle, renforçant ainsi notre leadership dans les solutions durables de nutrition des plantes".

"Ce partenariat consolide notre stratégie financière et ouvre la voie à de nouvelles opportunités de croissance durable au Maroc et en Italie", a-t-il fait savoir.



Quant au responsable CIB Afrique chez BNP Paribas et directeur général du bureau régional de BNP Paribas à Casablanca Finance City, Abdelmajid Fassi Fihri, il a déclaré : "Cette opération emblématique avec OCP, en partenariat avec SACE, a été une excellente occasion de mobiliser l’expertise de nos équipes Corporate & Institutional Banking à Casablanca, Milan et Paris pour mettre en œuvre un financement structuré transfrontalier de pointe, soutenant la trajectoire durable ambitieuse du Royaume".



De son côté, André Gazal, Global Head of ECA & Multilateral Financing Solutions chez Crédit Agricole CIB, a affirmé : "OCP nous a confié la structuration de ce financement pour soutenir son plan stratégique d’investissements, témoignant des liens solides tissés avec le Crédit Agricole CIB au fil des années.



Le prêt a obtenu le label Green Loan, soulignant l’engagement d'OCP pour un développement durable de ses activités. Le recours au programme désassocié de SACE permet aux emprunteurs innovants d’accéder à de nouvelles sources de financement à long terme. Un accord gagnant-gagnant pour le Maroc et l’Italie, et un modèle à suivre pour les emprunteurs africains solides".



Leader mondial des solutions de nutrition des plantes et des engrais phosphatés, le Groupe OCP contribue à nourrir une population mondiale croissante en lui fournissant les éléments essentiels à la fertilité des sols et à la croissance des plantes.



Fort de plus d'un siècle d'expertise et d'un chiffre d’affaires de plus de 9 milliards de dollars en 2024, OCP est basé au Maroc et présent sur cinq continents. Il emploie plus de 17.000 personnes et collabore avec plus de 350 clients à travers le monde.



SACE est un groupe d'assurance et de finance spécialisé dans le soutien à la croissance des entreprises italiennes à travers une large gamme de solutions facilitant l'exportation et l'innovation, notamment des garanties financières, du factoring, de la gestion des risques et de la protection, du conseil et des services de mise en relation d’affaires.



Avec un réseau de 11 bureaux en Italie et 13 à l’international dans des pays cibles pour le Made in Italy, SACE accompagne plus de 60.000 entreprises, soutenant leur croissance avec un portefeuille d'opérations assurées et d'investissements garantis de 270 milliards d'euros dans près de 200 marchés étrangers.