Maroc-France : Les enjeux du développement agricole et agro-industriel en débat

01/11/2024

Les enjeux du développement agricole et agro-industriel ont été au cœur d’un panel organisé, récemment à Rabat, dans le cadre de la rencontre entrepreneuriale Maroc-France dédiée aux secteurs stratégiques d'avenir.



Les intervenants lors de ce panel sous le thème "Le développement agri-agro en vue d’une sécurité alimentaire renforcée" ont relevé que l’agriculture et l’agro-industrie jouent un rôle important dans la croissance économique et la stabilité sociale des deux pays.

Ils ont, en outre, souligné l’importance d’adopter des pratiques durables et innovantes pour améliorer la productivité agricole, tout en répondant aux défis liés au changement climatique et à la rareté des ressources en eau.



Les discussions ont également mis en avant la nécessité de renforcer les partenariats pour promouvoir la transformation locale des produits agricoles, afin de valoriser la production nationale et d'assurer une sécurité alimentaire à long terme, rapporte la MAP.



Intervenant à cette occasion, le président-directeur général de Maghreb Industries, Hakim Marrakchi, a affirmé que l’avenir de l’agriculture marocaine passe par des cultures plus intensives en valeur ajoutée par mètre cube d'eau, dans le but de soutenir la création de richesse et l'emploi.



M. Marrakchi a, de même, mis en avant l'importance de renforcer la logistique et les contrôles de qualité pour faciliter les exportations vers l’Europe, insistant sur la nécessité d'optimiser les contrôles statistiques pour fluidifier les échanges commerciaux, assurant une meilleure intégration des produits marocains sur le marché européen.



De son côté, le directeur général du groupe Avril, Jean-Philippe Puig, a identifié trois grands enjeux pour le développement agricole au Maroc.

Il s’agit, selon lui, de l'impact des sécheresses récurrentes, qui exige une adaptation des cultures au changement climatique et constitue un défi partagé au niveau mondial.



Le deuxième enjeu est lié à la nécessité de nourrir une population marocaine en croissance et de contribuer à la sécurité alimentaire de l’Afrique, a indiqué M. Puig, notant que le troisième enjeu porte sur la nécessité d’assurer aux agriculteurs marocains une rémunération suffisante à travers notamment la favorisation de la transformation locale des produits agricoles.



Quant aux recommandations pour l’avenir du secteur agroalimentaire, M. Puig a insisté sur l'importance de renforcer trois piliers, à savoir les agriculteurs et des éleveurs, l’ensemble des acteurs impliqués et les centres de formation.



Et d’insister sur la décarbonisation de l’agriculture, soulignant l’opportunité unique qu’a le Maroc, grâce à ses ressources en énergie verte et en eau, de montrer la voie vers une agriculture plus durable et exemplaire pour d’autres pays.



Co-organisée par la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et le Mouvement des entreprises de France (MEDEF), via le Club des chefs d’entreprise France-Maroc, cette rencontre revêt une importance particulière dans le contexte de la visite d’État du Président de la République française, S.E.M. Emmanuel Macron, sur invitation de SM le Roi Mohammed VI, qui incarne pour les deux pays, le renforcement des liens historiques et la projection résolue vers un futur commun, ambitieux et audacieux.