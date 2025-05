Maroc/France : La TGR et la Direction générale des finances publiques s’allient

22/05/2025

La Trésorerie générale du Royaume (TGR) et la Direction générale des finances publiques française (DGFiP) ont signé, mardi à Rabat, un protocole d’entente servant de cadre général de partenariat et de coopération entre les deux institutions.



Signé par le trésorier général du Royaume, Noureddine Bensouda, et la directrice générale de la DGFiP, Amélie Verdier, ce protocole d’entente se veut une traduction dans le domaine des finances publiques du "Partenariat d’exception renforcé" conclu entre le Maroc et la France, lors de la visite d’Etat de Son Excellence le Président Emmanuel Macron au Maroc, en octobre 2024, à l’invitation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



A travers ce protocole d’entente, la Trésorerie générale du Royaume et la Direction générale des finances publiques expriment leur volonté de renouveler et de consolider davantage les liens de coopération qui les unissent, rapporte la MAP.



L’opérationnalisation de ce protocole d’entente favorisera l’échange d’expertise technique entre les deux parties et l’adoption des meilleures pratiques en matière de gestion des finances publiques et ouvrira de nouvelles possibilités de coopération entre les deux pays, notamment en direction des pays du Sud.



Intervenant à cette occasion, M.Bensouda a noté qu’à l’heure où "nos administrations sont appelées à relever des défis de plus en plus complexes, comme l’exigence de transparence, la pression budgétaire, la transition numérique et la durabilité des finances publiques, la coopération et la collaboration ne sont plus un luxe, elles deviennent une nécessité".



"C’est dans cet esprit que s’inscrit le protocole d’entente signé aujourd’hui et qui reflète une vision commune, celle d’une administration publique moderne, performante, au service de l’intérêt général", a indiqué le trésorier général du Royaume.



Et de noter qu’"il marque notre détermination à renforcer les synergies entre la Direction générale des finances publiques de la République française et la Trésorerie générale du Royaume du Maroc, par la mise en commun de nos expériences, de nos savoir-faire et de nos réseaux de collaboration".



"Notre partenariat, bien ancré dans l’histoire mais résolument tourné vers l’avenir, ouvrira la voie à davantage d’échanges entre nos deux institutions et à une réflexion conjointe sur les grands enjeux de la gestion financière publique", a-t-il conclu.