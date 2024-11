Maroc-France : 150 M€ pour soutenir la généralisation de la couverture médicale obligatoire et le plan pour l'égalité 2023-2026

29/11/2024

Le Maroc et la France ont signé, mercredi à Rabat, deux accords pour un montant total de 150 millions d’euros, portant sur le Programme d’appui à la généralisation de la couverture médicale obligatoire et le Programme d’appui au Plan Gouvernemental pour l’Égalité 2023-2026.



Ces deux accords ont été signés par le ministre délégué auprès de la ministre de l'Économie et des Finances, chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, l'ambassadeur de France au Maroc, Christophe Lecourtier et la directrice de l’Agence Française de Développement (AFD) au Maroc, Quiterie Pincent.



Le premier accord, d’un montant de 100 millions d’euros, s’inscrit dans la continuité de l’appui de l’AFD au chantier Royal d’instauration d’une protection sociale universelle, et qui s’articule autour de trois piliers, rapporte la MAP.



Il s'agit ainsi de soutenir les reformes sur la gouvernance pour améliorer le fonctionnement de l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO), de soutenir l’équité et renforcer l’effectivité de l’AMO, en prenant en compte les enjeux genre, ainsi que de renforcer la maîtrise des dépenses de l’AMO.



D’un montant de 50 millions d’euros, le second accord vise, quant à lui, à contribuer à la réduction des inégalités entre les femmes et les hommes, dans leur diversité, à travers deux objectifs, à savoir opérationnaliser et déployer la Budgétisation Sensible au Genre (BSG), y compris dans les territoires, et appuyer l’autonomisation économique des femmes notamment à travers le soutien aux mesures relatives à l’économie des soins figurant dans le plan gouvernemental de l’égalité III (2023-2026).



S'exprimant à cette occasion, M. Lekjaa a indiqué que ces accords s’inscrivent dans une dynamique exemplaire, marquée par la récente visite d’État du président français, Emmanuel Macron, au Maroc, ainsi que par la signature de conventions majeures, rappelant les relations historiques profondes entre les deux pays.



Les deux partenariats s'alignent sur les priorités stratégiques du gouvernement marocain, en parfaite harmonie avec la vision globale de développement tracée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a-t-il poursuivi. Pour sa part, M. Lecourtier a mis en avant le partenariat solide et historique entre le Maroc et la France, marqué par "une solidarité sans faille" face aux enjeux communs et les défis du siècle. Il a également souligné que la visite du président français constitue une pierre angulaire des relations bilatérales, consolidant ainsi une coopération bilatérale fructueuse et durable.



A l’issue de cette cérémonie de signature, marquée notamment par la présence du directeur générale de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), Hassan Boubrik, MM. Lekjaa et Lecourtier se sont félicités du niveau et de la qualité des liens de coopération entre le Maroc et l’AFD, réaffirmant leur volonté de les renforcer davantage.