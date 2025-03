Maroc-Espagne : Signature à Madrid d’une déclaration d’intention conjointe dans le domaine de la justice

06/03/2025

Le Maroc et l'Espagne ont signé, mardi à Madrid, une déclaration d’intention conjointe définissant les axes stratégiques de la coopération entre les deux pays dans le domaine de la justice, à l'aune de l'organisation de la Coupe du monde 2030.



Paraphée par le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, en visite officielle en Espagne, et son homologue espagnol Félix Bolaños García, cette déclaration d'intention porte notamment sur le renforcement de la lutte contre la criminalité transfrontalière, par l'intensification de la coopération judiciaire pour faire face aux défis posés par la criminalité organisée, notamment à travers un échange accru d’informations et d’expériences dans le domaine judiciaire, indique un communiqué du ministère de la Justice.



Elle porte aussi sur l'optimisation de la coopération judiciaire existante, par la valorisation des mécanismes existants et leur adaptation aux exigences liées à l’organisation de la Coupe du monde 2030, à travers le partage des meilleures pratiques, en plus de la consolidation des commissions mixtes, par une organisation régulière des commissions prévues dans les conventions d’entraide judiciaire civile et pénale, afin de garantir une coopération fluide et efficace, dans la continuité des discussions entamées à Madrid en avril 2024.



Il s'agit aussi de la modernisation du système judiciaire, en accélérant la transformation numérique du secteur judiciaire, en améliorant l’accès à la justice, en promouvant des modes alternatifs de règlement des litiges et en renforçant les dispositifs de gestion des affaires transfrontalières.



Les deux responsables ont réaffirmé, à cette occasion, leur attachement aux relations amicales et à la coopération constructive entre leurs pays, illustrées par la signature et la mise en œuvre de plusieurs conventions de coopération judiciaire internationale.



Ils ont également souligné l’importance stratégique de cette collaboration dans la réussite de l’organisation de la Coupe du Monde 2030, mettant en avant le rôle essentiel d’un système judiciaire modernisé et efficace pour garantir la sécurité juridique et le bon déroulement des événements internationaux.



Dans cette perspective, et en prenant en compte la nature trilatérale de cet événement sportif, les ministres ont réitéré leur engagement à approfondir leur coopération à travers des accords spécifiques. Les deux ministres ont convenu aussi de la création d’une Commission mixte de justice regroupant le Maroc, l’Espagne et le Portugal.



Cette commission aura pour mission d’élaborer un cadre spécial de coopération judiciaire entre les trois pays, en vue d’accompagner les préparatifs de la Coupe du monde 2030 à travers la mise en place de plans d’action et de programmes spécifiques.



Ceux-ci viseront notamment à assurer un environnement judiciaire robuste et adapté aux défis sécuritaires et juridiques liés à l’organisation d’un tel événement international.

La visite de M. Ouahbi à son homologue espagnol s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations historiques de coopération bilatérale entre le Royaume du Maroc et le Royaume d’Espagne.



Il était accompagné de l’ambassadrice du Royaume du Maroc en Espagne, de l’ambassadeur du Royaume d’Espagne au Maroc, ainsi que de hauts responsables du ministère de la Justice marocain, notamment la directrice de la coopération et de la communication et le directeur des affaires pénales, des grâces et de l’observation de la criminalité.



Cette rencontre a permis d’évaluer les avancées de la coopération juridique et judiciaire entre les deux pays, d'explorer de nouvelles perspectives de partenariat et d’échanger sur des questions d’intérêt commun.



Une attention particulière a été accordée à l’importance du renforcement des mécanismes de coopération judiciaire et juridique afin de garantir un cadre sécurisé et efficace pour l’organisation conjointe de la Coupe du monde 2030.



Les deux parties ont reconnu le rôle fondamental d’une coopération judiciaire renforcée dans la sécurisation et la réussite de cet événement international d’envergure.