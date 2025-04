Maroc/Egypte : L’ASMEX explore de nouvelles dynamiques de coopération économique

08/04/2025

La Confédération Marocaine des Exportateurs (ASMEX) a tenu, récemment à Casablanca, une réunion avec l’Ambassadeur de la République Arabe d’Égypte au Maroc, Ahmed Nehad Abdellatif, pour explorer de nouvelles dynamiques de coopération économique.



Cette rencontre, présidée par le Président de l’ASMEX, Hassan Sentissi El Idrissi, en présence de Kawtar Raji, Secrétaire Générale, s’inscrit dans la continuité des échanges de haut niveau entre les deux pays et traduit une volonté partagée de renforcer les relations économiques bilatérales sur des bases plus équilibrées, indique un communiqué de la Confédération.



Lors de cette entrevue, les deux parties ont abordé les contraintes actuelles, les déséquilibres observés dans les flux commerciaux, ainsi que les leviers permettant de mieux valoriser les complémentarités existantes, fait savoir le communiqué, notant que le dialogue a également mis en lumière des ambitions communes, en faveur d’un partenariat économique plus équitable et tourné vers l’avenir.



A cette occasion, l’ambassadeur a réaffirmé la disponibilité des autorités égyptiennes à faciliter les échanges commerciaux et à encourager les partenariats entre les acteurs privés marocains et égyptiens, rapporte la MAP.



De son côté, l’ASMEX a souligné la nécessité de dynamiser les exportations marocaines vers l’Égypte, dans l’esprit d’un accord de libre-échange qui doit bénéficier aux deux parties.

Et de relever que la mission d’hommes d’affaires marocains prévue au Caire le 4 mai 2025 s’inscrit dans cette volonté de rééquilibrage commercial et d’ouverture de nouveaux débouchés.



Dans cette perspective, M. Abdellatif a assuré que les autorités égyptiennes accompagneront cette mission, notamment à travers l’organisation de rencontres B2B ciblées, permettant d’identifier des opportunités concrètes d’investissement et de partenariats industriels mutuellement avantageux.



Pour favoriser une meilleure préparation en amont, l’ASMEX a proposé l’organisation d’un "Zoom Pays" dédié à l’Égypte. Cet événement virtuel, programmé pour le 22 avril 2025, offrira aux exportateurs marocains une vision claire des spécificités du marché égyptien de ses attentes, ainsi que des conditions d’accès et de réussite.



Au-delà des relations bilatérales, la Confédération a mis en avant la pertinence d’alliances triangulaires en direction du continent africain, dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), en mobilisant les forces et savoir-faire complémentaires des deux pays au service de l’intégration régionale.



Cette rencontre a permis d’identifier les bases d’une nouvelle dynamique de coopération économique, à même de répondre aux aspirations des deux parties.



Ainsi, l’ASMEX se réjouit des perspectives ouvertes par cet échange de haut niveau et réaffirme son engagement à accompagner les exportateurs marocains dans la conquête de nouveaux marchés, avec exigence, ambition et esprit de partenariat.