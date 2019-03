Maroc-Argentine : Lancement de la vente des billets

16/03/2019

La FRMF porte à la connaissance du public que la vente des billets du match amical Maroc-Argentine prévu le mardi 26 mars à 20h00 au Grand stade de Tanger débutera le lundi 18 mars 2019 à travers le site web officiel de la Fédération frmf.ma ainsi que dans les points de vente indiqués ci-après

Points de vente et de retrait des billets:



A Tanger:

- Grand stade de Tanger (vente directe dans les guichets et retrait des billets achetés via le web).

- Issam Sport (vente directe dans les guichets).

- Ligue du nord de football (retrait des billets achetés via le web).



A Casablanca:

- Stade des Roches Noires (vente directe dans les guichets et retrait des tickets achetés via le web).



A Rabat :

- Complexe sportif Prince Héritier Moulay El Hassan (vente directe dans les guichets et retrait des tickets achetés via le web).

Horaires d’ouverture des guichets de 9H à 13H et de 14H à 19H.

Prix des billets:

Catégorie 4 : 30 dirhams.

Catégorie 3: 100 dirhams.

Catégorie 2: 150 dirhams.

Catégorie 1: 200 dirhams.

Catégorie Premium: 500 dirhams.

N.B: Retrait des billets achetés dans les guichets: obligation de fournir la Carte d’Identité Nationale (CIN).

Retrait des billets achetés en ligne: obligation de fournir la CIN en plus du reçu d’achat.