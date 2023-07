Maroc/Argentine : Des échanges commerciaux sous le signe de l'embellie

24/07/2023

1,5 milliard de dollars d’échanges commerciaux en 2022

Dans les relations politiques comme dans les échanges économiques entre le Maroc et l’Argentine, les astres semblent être en alignement parfait. Les échanges commerciaux ont fait un bond de 48% en un an, le dialogue politique est qualifié de constructif et la convergence des points de vue sur les questions régionales et internationales est remarquable.Un chiffre résume à lui seul la dynamique positive qui a marqué les relations maroco-argentines au cours des derniers mois : 1,5 milliard de dollars d’échanges commerciaux en 2022, en hausse de 48% par rapport au bilan de 2021.Grâce à cette dynamique qui a marqué la reprise post-pandémique, l’Argentine est devenue la deuxième destination des exportations marocaines vers l'Amérique latine, après le Brésil, et la troisième origine des importations marocaines, après le Brésil et le Mexique.De l’autre côté de l’Atlantique, l'heure est aux congratulations. L’ambassadeur d’Argentine au Maroc s’est félicité que le Royaume se soit érigé en deuxième partenaire commercial de son pays sur le continent africain, avec un essor prometteur pour les prochaines années.Ces échanges sont également marqués du sceau de la complémentarité puisque le Maroc exporte essentiellement des phosphates vers l’Argentine et en importe du soja, du maïs et du riz.L’Institut argentin de la statistique et des recensements (INDEC) avait décliné le détail de ces échanges en faisant ressortir que les exportations d’Argentine vers le Maroc se sont chiffrées à 943,9 millions de dollars contre des importations depuis le Maroc de l’ordre de 548,3 millions de dollars, soit un excédent commercial en faveur de l’Argentine de 395,7 millions de dollars.La même source souligne que les exportations d'Argentine vers le Maroc ont augmenté de 39% par rapport aux chiffres de 2021 (679,3 millions de dollars), alors que les importations du pays sud-américain ont fait un bond de 68,1%, en passant de 326,2 millions de dollars à 548,3 millions.L’INDEC précise que les principaux produits importés du Maroc sont les voitures, les tracteurs et d’autres types de « véhicules terrestres », le sel, le soufre, le ciment, des machines, des pièces mécaniques et du matériel électrique. Les principales exportations vers le Maroc sont composées de céréales, d’huiles animales et végétales, d‘aliments pour animaux et des produits de la pêche.Selon les chiffres dévoilés par l’INDEC, les échanges bilatéraux ont presque triplé au cours des cinq dernières années en passant de 642,9 millions de dollars en 2017, à presque 1,5 milliard de dollars l’année dernière.Au plan politique, le ministre des affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, s'est entretenu le 4 mars dernier via visioconférence, avec son homologue argentin, Santiago Cafiero.Les deux responsables se sont félicités de la «dynamique positive» qui caractérise les relations bilatérales, adossées à un dialogue politique constructif et une convergence de vues dont le socle est constitué par les valeurs partagées du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des Etats.Moins de trois mois après cet entretien, se tenait à Rabat la 7ème réunion de la Commission mixte Maroc/Argentine, en marge de laquelle les deux pays ont signé un mémorandum d'entente dans le domaine de la santé ayant pour objectifs d'améliorer les services de santé et de promouvoir la souveraineté pharmaceutique, la couverture sanitaire et la gestion des crises.En octobre 2022, toujours à Rabat, les deux pays tenaient des consultations politiques qui ont permis d’impulser une coopération multisectorielle touchant à des domaines aussi divers que le commerce, le tourisme, l’agro-industrie, l’industrie cosmétique, la protection de l’environnement, l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire, entre autres.En plus d’un approfondissement de la coopération dans les domaines sécuritaire et de lutte contre le terrorisme, ainsi qu’en matière de droits humains, les deux pays ont convenu de promouvoir des projets de coopération triangulaire comprenant, outre le Maroc et l’Argentine, des pays africains ou de l’Union européenne.A cette occasion, le Maroc avait plaidé en faveur d’un rôle plus accru de la partie argentine pour le renforcement du partenariat du Royaume avec le Marché commun du sud (Mercosur).Enfin, le principe d’un Forum d’hommes d’affaires a également été entériné, afin d'asseoir le socle d’un partenariat économique exemplaire au bénéfice des deux pays.Ce partenariat en marche a été renforcé en 2023 par la visite au Maroc des gouverneurs de trois provinces argentines pour explorer les opportunités d’affaires entre le Royaume et ces régions dotées de larges prérogatives en matière d’investissement et de commerce.Ces trois provinces (Entre-Rios, Santa Fe et Cordoba), qui se partagent les terres les plus fertiles du pays avec une forte vocation agricole, tablent notamment sur les fertilisants produits par le Maroc et d’éventuels investissements du Maroc dans ces régions qui favoriseraient la croissance et le développement de leur production agricole.Cette embellie économique, qui se conjugue parfaitement avec l'excellence des relations politiques, est le gage d’une intensification soutenue et pérenne des liens commerciaux, humains et culturels entre les deux pays.