Maroc-Arabie Saoudite: Plaidoyer pour le renforcement et la consolidation de la coopération parlementaire

17/05/2025

Le renforcement et la consolidation de la coopération parlementaire entre le Maroc et l'Arabie Saoudite ont été au centre des entretiens, jeudi à Rabat, du président de la Chambre des conseillers, Mohamed Ould Errachid avec l'ambassadeur du Serviteur des deux Saintes Mosquées auprès du Royaume du Maroc, Dr. Sami Bin Abdullah Al-Saleh.



Un communiqué de la Chambre des conseillers a indiqué que les deux parties ont également souligné la nécessité d'intensifier la coordination et la consultation entre les Parlements des deux pays dans les différents forums parlementaires régionaux et internationaux autour des questions d'intérêt commun.



De même, les deux parties ont appelé à promouvoir les initiatives à même de défendre les causes suprêmes et les constantes nationales, et à approfondir et consolider les relations distinguées entre les deux pays et peuples frères.



Lors de cette rencontre, les deux parties ont salué les relations profondes entre le Royaume du Maroc et le Royaume d'Arabie Saoudite, qui tirent leur force des liens fraternels forts et étroits entre Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Serviteur des deux Saintes Mosquées, le Roi Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud, et entre les deux peuples frères marocain et saoudien.