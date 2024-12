Maroc-Arabie Saoudite: Des relations solides, hissées au rang de partenariat global en 2024

29/12/2024

Les relations maroco-saoudiennes ont connu un essor remarquable en 2024 dans leurs dimensions politique, économique, culturelle et sociale, illustré par les nombreuses visites effectuées par les responsables gouvernementaux et des représentants du secteur privé.



En effet, les relations bilatérales, hissées au rang d’un partenariat global sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et du Serviteur des deux Lieux Saints, SM le Roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, ont enregistré au cours de l’année écoulée une évolution significative, s'inscrivant dans une dynamique renouvelée et à portée stratégique.



C’est dans ce cadre que le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, s’est rendu le 10 novembre à Riyad pour représenter Sa Majesté le Roi au Sommet extraordinaire arabo-islamique. Le Royaume d'Arabie Saoudite avait appelé à la tenue de ce Sommet en vue d’examiner les développements de la situation dans la région, à la lumière de la poursuite de la guerre israélienne contre Gaza et le Liban, et de ses répercussions sur la sécurité et la stabilité régionales, ainsi que de coordonner les positions entre les Etats membres.



M. Akhannouch a également représenté SM le Roi Mohammed VI au Sommet "One Water", organisé le 3 décembre à Riyad, en vue de discuter de la rareté des ressources en eau à l'échelle mondiale et des défis y afférents. Organisé en marge de la 16e session de la Conférence des parties (COP16) de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD), le Sommet “One Water” a été l’occasion pour le Maroc de mettre en avant ses réalisations et partager sa riche expérience dans les domaines de la préservation des écosystèmes, de la gestion durable des terres et de la lutte contre la désertification.



De son côté, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a représenté le Royaume à la réunion extraordinaire du Conseil des ministres des Affaires étrangères des Etats membres de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), dédiée à l'examen des développements de la cause palestinienne, et qui s’est tenue le 5 mars à Djeddah.



Dans sa déclaration finale, l’OCI a salué à nouveau le rôle du Comité Al-Qods, sous la Présidence de SM le Roi Mohammed VI, face aux politiques hostiles des autorités israéliennes à Al-Qods Acharif visant à dénaturer l’identité et le statut juridique de la Ville Sainte ainsi que sa composition démographique, culturelle et historique. La réunion s'est félicitée de la contribution de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif et de ses efforts dans l'accomplissement de sa mission de protection de la Ville sainte, ainsi que dans le soutien à la résistance de sa population et la consécration de sa présence sur ses terres, à travers la mise en œuvre de programmes et projets d’impact concret en termes de développement social et culturel.



Sur le plan économique, le Maroc et l'Arabie Saoudite ont signé, le 9 janvier à Riyad, un mémorandum d'entente visant à développer la coopération dans le secteur minier, à l'occasion de la troisième réunion des ministres en charge des Affaires minières.



Dans la même lignée, le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj, a présenté lors des travaux du Forum économique saoudo-marocain (21 janvier à Riyad), les opportunités d'investissement dont regorge le Maroc, en présence d'un aréopage d'entreprises saoudiennes et marocaines.



Les représentants du secteur privé des deux pays ont convenu, lors de ce Forum, de mettre en place un plan d’action commun et un ensemble d’initiatives pour renforcer la coopération et la complémentarité économique entre les deux pays. Le plan d’action comprend l’activation de la liaison maritime directe, en particulier entre les ports de Djeddah et Tanger-Med, la création d’un fonds d’investissement commun, le soutien des entreprises saoudiennes dans l’accès aux marchés africains et européens et l’accélération de la participation des entreprises marocaines dans les projets s’inscrivant dans le cadre de la Vision 2030 de l’Arabie Saoudite.



Sur le plan culturel, l’artisanat marocain s'est distingué lors de la 2ème édition du Salon de la Semaine internationale de l'artisanat "Banan" à Riyad, organisée du 23 au 29 novembre à l'initiative de la Commission saoudienne du patrimoine.



Dans le domaine judiciaire, les deux pays ont signé, le 8 février à Tanger, un programme exécutif de coopération judiciaire, dans le cadre des efforts visant à renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine juridique et l’administration judiciaire, conformément à la Convention arabe de Riyad relative à l'entraide judiciaire. En novembre dernier, le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, et le ministre saoudien de l'Intérieur, SAR le Prince Abdulaziz bin Saud bin Nayef bin Abdulaziz, ont signé trois accords de coopération dans le domaine pénal, dans le cadre du renforcement des relations historiques et du partenariat stratégique entre les deux pays.



Dans le domaine social, le Maroc et l’Arabie Saoudite ont signé un mémorandum d’entente visant à renforcer la coopération bilatérale en matière de santé, de protection sociale et de préparation aux pandémies et aux crises sanitaires.



D’autre part, la ministre déléguée auprès du chef du gouvernement, chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Amal El Fallah Seghrouchni, a représenté le Maroc au Forum des Nations unies sur la gouvernance d'Internet (15-19 décembre à Riyad). Dans le cadre de ce Forum, la ministre marocaine a également pris part aux travaux du Dialogue ministériel de l'Organisation de coopération numérique sur les fake news.



En 2024, les relations maroco-saoudiennes ont connu un essor considérable, porté par un héritage historique et des liens civilisationnels et culturels solides, qui constituent la garantie de la stabilité et la résilience de ces relations, au service des intérêts communs.