Maroc-2025/La vente des billets débute le 25 septembre : L’édition la plus connectée de l’histoire de la CAN

15/09/2025

La vente des billets de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de football Maroc-2025 débutera le 25 septembre, après une phase d’inscription préalable entre le 12 et le 24 septembre, ont annoncé la Confédération africaine de football (CAF) et le Comité local d’organisation (LOC), à 100 jours du coup d’envoi de cette compétition.



"La vente des billets débutera le 25 septembre 2025. Dès aujourd’hui, la CAF et le LOC ouvrent la phase d’inscription préalable pour cette première étape (...) les billets seront disponibles sur le site officiel : https://tickets.cafonline.com/en/", affirment les deux instances dans un communiqué publié sur le site web de la CAF.



"Les supporters peuvent s’inscrire en ligne entre le 12 et le 24 septembre 2025 afin de recevoir une notification dès l’ouverture des ventes", explique la même source.

"Visa, partenaire officiel de la CAF et leader mondial des paiements numériques, bénéficiera d’une période de prévente exclusive de deux jours, réservée aux détenteurs de cartes Visa.



Cette prévente aura lieu du 25 septembre à 12h00 (heure marocaine) jusqu’au 27 septembre 2025 à 12h00", fait-on savoir, précisant que "la vente grand public ouvrira le 27 septembre à 14h00 (heure marocaine)".

"La CAF annoncera également un nouveau partenaire pour les offres d’hospitalité le lundi 15 septembre", lit-on dans le communiqué.



Par ailleurs, l’édition 2025 sera la plus connectée de l’histoire de la Coupe d’Afrique des nations de football, grâce au lancement d’une application visant à améliorer l’expérience des supporters, ont indiqué vendredi la CAF et le LOC.



Baptisée "Yalla", cette application, une "nouveauté d’importance", sera lancée le 25 septembre et deviendra la plateforme d’accès pour tous les supporters, précisent les deux instances dans un communiqué publié sur le site web de la CAF.

"Chaque détenteur de billet devra s’y enregistrer pour obtenir un Fan ID, indispensable pour accéder aux stades et aux fan zones", explique le communiqué.



"L’application proposera aussi un e-visa spécialement conçu pour la CAN, permettant aux supporters du monde entier de faire leur demande en ligne", fait-on savoir, ajoutant qu’"elle offrira en temps réel des mises à jour, des contenus exclusifs et des informations personnalisées, faisant de Maroc 2025 l’édition la plus connectée de l’histoire de la CAN".



En outre, le communiqué annonce que la Royal Air Maroc, partenaire global officiel et compagnie aérienne officielle de la CAN 2025, accompagnera les supporters avec un dispositif renforcé.



Plus de 660 vols supplémentaires seront ajoutés, augmentant la capacité de plus de 50%, affirme la même source, ajoutant que des offres spéciales seront proposées à la diaspora africaine en transit par Casablanca, transformant ces escales en opportunités pour assister aux matchs.



La CAN-2025 aura lieu au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Le Royaume organise cette compétition pour la deuxième fois après l’édition de 1988.



Phases de vente des billets

Voici les phases de vente des billets de la CAN de football Maroc-2025:



Première phase :

Du 12 au 24 septembre: inscription préalable

Du 25 septembre (à partir de 12h00) au 27 septembre (jusqu’à 12h00) : prévente exclusive aux détenteurs de cartes Visa

A partir du 27 septembre à 14h00 : vente grand public (tous moyens de paiement acceptés), limitée à 30 % de la capacité des stades



Deuxième phase :

Du 21 octobre (à partir de 12h00) au 23 octobre (jusqu’à 12h00) : deuxième fenêtre de prévente Visa

A partir du 23 octobre à 14h00 : vente grand public (tous moyens de paiement acceptés), ajout de 30 % de la capacité



Troisième phase :

A partir du 21 novembre : vente générale pour tous les matchs (tous moyens de paiement acceptés).