Marko Bošnjak: Le Maroc joue un "rôle crucial" dans la stabilité régionale

06/12/2024

Le Maroc, “partenaire clé” du Conseil de l’Europe (CdE), joue un “rôle crucial” dans la stabilité régionale et la construction d’un espace juridique commun entre l’Europe et le sud de la Méditerranée, a affirmé le président de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH), Marko Bošnjak.



“Le Maroc, en tant que partenaire clé du Conseil de l’Europe, joue un rôle crucial dans la construction d’un espace juridique commun entre l’Europe et le sud de la Méditerranée, contribuant à la stabilité régionale et à la protection des droits fondamentaux”, a indiqué M. Bošnjak dans un entretien accordé à la MAP.



Le Royaume a déjà accompli “des progrès significatifs en matière de protection judiciaire des droits fondamentaux”, a-t-il fait observer, notant que le Conseil de l’Europe a adopté une politique qui a eu pour effet de renforcer les liens avec le Maroc, notamment par le soutien apporté aux processus de réformes. Il a rappelé, dans ce sens, l’ouverture d’un Bureau du CdE à Rabat afin de mieux coordonner ses activités sur le terrain et coopérer de manière plus efficace avec les autorités marocaines dans le cadre de la politique de voisinage.



Il a également rappelé la mise en place du Programme Sud, à caractère régional, qui en est actuellement à sa cinquième phase (Programme Sud V), et dont l’objectif est la création d’un espace juridique commun entre l'Europe et le sud de la Méditerranée.



Ce Programme, a-t-il expliqué, a été déterminant dans la mise en œuvre des priorités de coopération identifiées dans les domaines des droits de l’Homme, de l’Etat de droit et de la démocratie dans la région.



Actuellement, a-t-il poursuivi, le CdE implémente le quatrième Partenariat de voisinage avec le Maroc (2022-2025) qui met l'accent sur la lutte contre les discriminations, la réforme de la justice et la formation des professionnels du droit aux droits de l’Homme (Programme européen pour l’éducation aux droits de l’Homme des professionnels du droit, HELP).



Il a, en outre, réitéré l’engagement de la CEDH à poursuivre le dialogue avec les juridictions marocaines et à leur apporter une assistance technique, un objectif qui fait partie du "triangle stratégique" de l’Organisation (activités normatives, suivi et coopération).



Les liens entre le Maroc et le CdE ont été renforcés ces dernières années, entre autres, par la participation du Royaume à plusieurs accords partiels de l’Organisation, la ratification de plusieurs Conventions et la consolidation du dialogue politique et de la coopération technique dans le cadre des Partenariats de voisinage successifs depuis 2012, a-t-il conclu.



Le Maroc entretient une relation privilégiée de partenariat avec la CEDH, qui se concrétise par des échanges d'expertise et une collaboration dans le domaine de la promotion des droits de l'Homme. Le Royaume participe activement à des programmes de coopération mis en place par le Conseil de l'Europe, maison-mère de la CEDH, visant à renforcer les capacités institutionnelles et à soutenir les réformes dans le domaine de la justice et des droits fondamentaux.



Ce partenariat permet au Maroc d'accéder à des formations sur la jurisprudence de la CEDH et d'améliorer l'intégration des normes internationales des droits de l'Homme dans ses pratiques juridiques.



Cette collaboration intervient conformément au Partenariat de voisinage approfondi et élargi entre le Maroc et le Conseil de l'Europe, renouvelé conjointement pour la période 2022-2025 et qui constitue le cadre stratégique dans lequel s’inscrivent le dialogue politique et la coopération technique conduits de commun accord, en appui aux réformes volontaires engagées par le Maroc pour la construction d’un modèle social basé sur la solidarité et la cohésion.



Propos recueillis par Salah Aouni (MAP)