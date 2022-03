Marilyn Manson porte plainte contre l'actrice qui l'accuse de viol

05/03/2022

Le chanteur américain Marilyn Manson a porté plainte mercredi contre son ex-petite amie Evan Rachel Wood, une actrice américaine l'ayant accusé de viol, et lui reproche de s'être engagée dans une opération de conspiration, fraude et diffamation pour détruire sa carrière.



La plainte, déposée à Los Angeles, accuse l'actrice et sa "partenaire sentimentale", l'artiste Illma Gore, d'avoir échafaudé des accusations malveillantes contre Marilyn Manson, y compris en se faisant passer pour un agent du FBI pour inciter "des accusatrices potentielles à émerger simultanément avec des allégations de viol et agressions".



Les deux femmes sont accusées d'avoir fourni aux accusatrices "des listes et des scripts" et fait "de fausses déclarations aux accusatrices potentielles" dans le cadre d'un projet qui "pouvait leur bénéficier à toutes deux".



Marilyn Manson demande un procès devant un jury pour mettre fin à ces allégations et évaluer les dommages qui lui sont dus. Ses avocats assurent dans la plainte que Illma Gore a "piraté" ses ordinateurs, téléphone, mail et autres comptes sur les réseaux sociaux et qualifient ces actions d'"envahissantes, harcelantes, diffamatoires et préjudiciables".



Marilyn Manson a posté sa plainte sur Twitter en commentant: "Le temps viendra où je pourrai partager plus de choses à propos des événements de l'année écoulée. Jusque-là, je vais laisser les faits parler pour eux-mêmes".



Evan Rachel Wood avait rendu publiques en janvier ses accusations, démenties par le chanteur, dans le documentaire HBO "Phoenix Rising", présenté au Festival du film de Sundance et qui doit être diffusé mi-mars. Elle a accusé le chanteur de l'avoir violée en profitant du tournage en 2007 du clip de "Heart-Shaped Glasses", un des tubes de Marilyn Manson, alors son compagnon. L'actrice avait commencé à le fréquenter en 2006, elle avait alors 18 ans et lui 37.



Marilyn Manson, aujourd'hui âgé de 53 ans et de son vrai nom Brian Warner, est accusé par plusieurs femmes y compris l'actrice Esmé Bianco ("Game of Thrones") de viols et d'autres agressions, ce qu'il nie. La police de Los Angeles a confirmé l'an dernier avoir ouvert une enquête sur des accusations de violences conjugales contre le chanteur, portant sur des faits commis entre 2009 et 2011.



Marilyn Manson s'est créé un personnage public à l'image inquiétante, d'inspiration gothique, maquillé, portant deux lentilles différentes, avec cheveux de jais. Son nom même est inspiré de l'actrice Marilyn Monroe et du gourou sanguinaire Charles Manson, qui provoqua le meurtre de l'actrice Sharon Tate.



Sa maison de disques Loma Vista Recordings et son agence artistique CAA ont toutes deux rompu leurs relations avec le chanteur à la suite des accusations portées contre lui. Il continue toutefois à enregistrer des titres et figure notamment sur l'album "Donda" sorti l'an dernier par Kanye West.

Bouillon de culture

Lindsay Lohan Lindsay Lohan revient sur le devant de la scène après s'être éloignée des plateaux de cinéma pendant près d'une décennie.



La comédienne phare des années 2000, dont la dernière apparition à l'écran remonte au thriller érotique The Canyons (2013), sera à l'affiche de la comédie de Noël Falling for Christmas, qui sera diffusée plus tard dans l'année sur Netflix.



Une première collaboration fructueuse avec le géant du streaming, qui vient de proposer à la star de Lolita malgré moi et Freaky Friday un contrat de deux films, rapportent les médias américains. "Nous sommes très heureux de notre collaboration avec Lindsay et nous sommes très heureux de pouvoir continuer à travailler avec elle", a indiqué Netflix.



"Nous avons hâte de proposer plus de films avec elle à notre audience mondiale." Les pitchs des deux films originaux que prépare la plateforme de streaming avec Lindsay Lohan n'ont pas encore été communiqués. On connaît cependant celui de Falling for Christmas.



L'histoire sera celle d'une riche héritière pourrie-gâtée et récemment fiancée, qui devient amnésique après un accident de ski. Elle se retrouve alors prise en charge par un beau propriétaire de chalet (Chord Overstreet, vu dans Glee) et sa fille précoce, à quelques jours de Noël.



Prix

Le secrétaire général de la Fondation du Forum d'Assilah, Mohamed Benaissa, a reçu, mercredi soir à Dubaï, le Prix Sultan Bin Ali Al-Owais, qui est à sa 17ème édition, remporté par la Fondation dans la catégorie '’Réalisation culturelle et scientifique’’.



Selon un communiqué de la Fondation Sultan Bin Ali Al-Owais, le prix a été remis lors d'une cérémonie organisée à l'occasion de l'hommage rendu aux lauréats du prix dans ses différentes catégories. Les primés sont, outre la Fondation du Forum d'Assilah, le poète libanais Elias Lahoud dans le domaine de la poésie, le romancier syrien Nabil Suleiman dans le domaine de l'histoire et du roman théâtral, le critique Abdelmalek Mortadh dans le domaine des études littéraires et de la critique, et le penseur Ahmed Zayed dans la catégorie des études humaines et futures.



Dans une allocution lors de la cérémonie, au nom des lauréats, Mohamed Benaissa a indiqué qu'au cours des dernières décennies, un système efficace s'est développé aux Emirats arabes unis pour la promotion de la pensée et de la culture dans ses diverses manifestations, notant qu’en parallèle, des formes de motivation, de soutien et d'encouragement sont apparues dans ce domaine.



Pour sa part, Anwar Mohamed Karkach, président du conseil d'administration de la Fondation, a souligné que la célébration d’un groupe d'élite d'innovateurs dans le cadre de la 17ème édition du Prix culturel Sultan Bin Ali Al-Owais se veut une célébration du talent et de la créativité, et un hommage à des personnalités qui ont beaucoup donné dans les domaines de la culture, de la pensée et de la science.