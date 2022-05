Mariam Abouzid Souali lauréate du Prix international artistique Beyond Future Art 2022

05/05/2022

L'artiste marocaine Mariam Abouzid Souali a remporté le prix international artistique 2022 "Beyond Future Art", une distinction destinée à encourager les artistes du monde entier qui s'intéressent de près à l'environnement, aux modes de vie durables et au changement climatique dans leurs œuvres.



"Mes œuvres sont en phase avec l'objectif du prix +Beyond Future Art+, ayant pour but de faire témoigner les questions sociales et géopolitiques de notre époque, tant dans le contexte local du Maroc et du continent africain que dans le monde entier", a indiqué la lauréate sur le portail officiel du prix.



Elle a noté que son oeuvre tente de mettre en exergue la réalité des sociétés humaines, qui ne sont qu'un maillon parmi d'autres d'un système complexe, estimant que la quête de l'émergence doit aller de pair avec le respect de ce système.



"D'un tableau à l'autre, je dessine un espace fictif qui invite l'observateur à prendre conscience des complexités inhérentes à la relation entre l'être humain et son environnement", a-t-elle expliqué.



Sur l’objet de ses œuvres, elle a souligné qu'elle cherche à mettre en évidence les dangers croissants de l'exploitation excessive des ressources naturelles, et ce en réunissant des éléments aussi dissemblables que des jeux d'enfants, d'une part, et des conteneurs, des paysages urbains, des ports ou d'autres images du tumulte de la vie moderne, d'autre part.



"Mon moteur principal en tant qu'artiste est l'envie de soulever des questions sur le mode de vie durable et de témoigner, en particulier, du changement climatique et de sa relation avec d'autres problèmes contemporains, tels que les migrations, les déséquilibres économiques mondiaux et les crises sociales et politiques que le monde traverse", a-t-elle dit.



Mariam Abouzid Souali, dont la pratique artistique cherche à témoigner des enjeux sociaux, géopolitiques et environnementaux actuels, utilise le jeu de l'enfance pour provoquer un récit fictionnel sur les intersections entre l'environnement naturel, la géopolitique et l'économie.



"Pour moi, l'art est un moyen d'expression, un espace de résistance, un déclencheur de transformation, de vie. Je trouve particulièrement du plaisir à composer avec les contraintes de la peinture et du dessin, car, ces contraintes me permettent, contre toute attente, d'expérimenter intensément ma vocation de liberté", a relevé la jeune artiste.



Le prix Beyond Future Art a pour objectif de révéler et de promouvoir des artistes talentueux afin qu'ils soient remarqués par le grand public et les partenaires commerciaux dans le domaine de l'art contemporain.