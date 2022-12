Mariah Carey et ses enfants réunis en chanson pour Thanksgiving

03/12/2022

Moroccan et Monroe, âgés de 11 ans, apparaissent à l'intérieur d'énormes cadeaux derrière Mariah Carey, 52 ans, interprétant son titre phare : All I Want for Christmas is You, rapporte People.



Le garçon, vêtu de rouge, et la fille, en costume d'ange, sont venus danser aux côtés de leur mère devant des milliers de spectateurs venus savourer la performance de la star de la pop, lors de la célèbre parade annuelle de Thanksgiving de Macy's.



«Je suis reconnaissante et tellement fière de mes magnifiques enfants Roc et Roe», a écrit la chanteuse sur Instagram, en citant les surnoms de ses enfants, issus de son ancienne relation avec le rappeur Nick Cannon.



Lors de sa performance, Mariah Carrey est apparue dans une longue robe en tulle signée Cristian Siriano, agrémentée d'une traîne couverte de 80 carats de diamants, issus de la capsule d'anniversaire des 110 ans de Hamilton Jewelers.



Pendant toute la durée du spectacle, elle porta une ombrelle assortie à sa tenue de fêtes, recouvrant son diadème étincelant. «Omg, elle est tellement magnifique (et festive!) au défilé de Thanksgiving», a réagi une de ses fans sur Twitter. Tandis qu'un autre l'a confirmé: «Pas d'offense, mais elle a volé le moment du Père Noël».