Marco Tulio Gustavo Chicas Sosa : Dakhla, une passerelle entre l’Afrique et l’Amérique latine

20/06/2025

Grâce à ses potentialités économiques et à sa position géographique avantageuse, la région de Dakhla-Oued Eddahab constitue une passerelle stratégique entre l’Afrique et l’Amérique latine, a affirmé, mercredi à Dakhla, l’ambassadeur du Guatemala au Maroc, Marco Tulio Gustavo Chicas Sosa.



Dakhla revêt une importance particulière pour le Guatemala, en raison de sa position au cœur de l’Atlantique et de la vision marocaine tournée vers l’Afrique, a souligné dans une déclaration à la presse, l'ambassadeur guatémaltèque à l’occasion de sa visite à Dakhla.



M. Chicas Sosa a mis en avant le rôle que peut jouer Dakhla dans la consolidation d’une coopération Sud-Sud renouvelée, fondée sur des valeurs de paix, de développement et de solidarité intercontinentale.



Il a salué, dans ce sens, la dynamique de développement que connaît cette région, mettant en avant les projets structurants lancés dans divers secteurs, à l’image du nouveau port de Dakhla Atlantique.



De son côté, le vice-président du Conseil de la région Dakhla-Oued Eddahab, Moulay Boutal Lembarki, a indiqué que cette visite a constitué une occasion importante pour l’ambassadeur du Guatemala de constater de près les réalités économiques de la région, ainsi que ses perspectives prometteuses.



Cette rencontre, a-t-il poursuivi, a permis aussi de mettre en avant notamment l’initiative Royale pour l'accès des pays du Sahel à l'Atlantique et le projet de Gazoduc Africain Atlantique qui s’inscrivent dans le cadre de la coopération Sud-Sud prônée par SM le Roi Mohammed VI.



Au cours de cette visite, l’ambassadeur a une rencontre avec le wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d'Oued Eddahab, Ali Khalil, et le vice-président du Conseil régional.

Ces rencontres ont permis de passer en revue les grandes potentialités économiques de la région, les projets en cours de réalisation, ainsi que les mécanismes d’appui à l’investissement.



L’ambassadeur guatémaltèque, qui était accompagné du consul général du Guatemala à Dakhla, Williams Haroldo Cordón Loyo, a effectué une visite au chantier du port Dakhla Atlantique, où il a pris connaissance de l’état d’avancement des travaux, des infrastructures prévues et des perspectives qu’offre cet ouvrage d’envergure pour le commerce régional et intercontinental.



Au programme de cette visite figurent également des rencontres avec le président de la Chambre d'agriculture de la région et celui de la Chambre de Commerce, ainsi que des visites à la Direction régionale de la Culture et au siège du Consulat général de la République du Guatemala à Dakhla.