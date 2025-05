Marchés publics : un rôle clé à jouer dans la transition vers un avenir plus durable

06/05/2025

Les marchés publics, considérés comme un levier économique majeur, constitue une fonction stratégique qui peut jouer un rôle clé dans la transition vers un avenir plus vert et plus durable, a relevé, lundi à Rabat, le directeur de division de la Banque mondiale au Maroc, Ahmadou Moustapha Ndiaye.



Intervenant lors de la "Climate Smart Public Procurement Conference" pour les pays du monde Arabe et de la région MENA (Middle East and North Africa - Moyen-Orient et Afrique du Nord), M. Ndiaye a indiqué que la commande publique peut fixer des exigences ambitieuses, notamment dans des secteurs comme les infrastructures, afin d'intégrer les considérations environnementales et sociales.



Il a, à cet égard, cité l'exemple du recours à des critères notés qui permet de promouvoir l'emploi local et de répondre aux enjeux climatiques, notamment en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, rapporte la MAP.



Les réformes récentes des règles de passation de marchés de la Banque mondiale illustrent clairement cette ambition, en mettant l'accent sur la qualité et l'intégration systématique des critères notés, notamment environnementaux et sociaux, a fait remarquer M. Ndiaye.



Il a aussi jugé que la collaboration autour de la commande publique durable crée des synergies et des partenariats solides, insistant sur la nécessité de partager les expériences pour renforcer l'institutionnalisation des pratiques durables. De son côté, Anand Kumar Srivastava, Chief Procurement (Operations) à NDB (New Development Bank) a mis en avant l'importance cruciale des marchés publics durables dans la lutte contre le changement climatique.



Il a rappelé que les gouvernements dépensent chaque année environ 13.000 milliards de dollars en marchés publics, dont la moitié dans les pays en développement, notamment dans la région MENA.



Ces dépenses représentent souvent 20% du PIB (produit intérieur brut) des pays clients de la Banque, offrant ainsi un levier puissant pour transformer les économies et les sociétés par des décisions d'achat intégrant des critères environnementaux, sociaux et économiques.



En tant que représentant d'une institution qui consacre 40% de ses financements à des projets d'infrastructures durables, M. Srivastava a appelé à une coopération renforcée entre les banques multilatérales de développement afin d'aider les pays à mettre en œuvre efficacement des pratiques de passation de marchés durables.