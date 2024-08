Marchés monétaire et obligataire (du 16 au 22 août) : Principaux points de la note "Weekly Hebdo Taux - Fixed Income" d'AGR

25/08/2024

Voici les principaux points de la note "Weekly Hebdo Taux - Fixed Income" d'Attijari Global Research (AGR) couvrant la période du 16 au 22 août :



Marché monétaire :



- Le marché interbancaire demeure équilibré avec des taux interbancaires en ligne avec le taux directeur.



- L’indice MONIA (Moroccan Overnight Index Average) enregistre un net recul de 3 points de base (pbs) à 2,64% durant la semaine écoulée.



- Bank Al-Maghrib a augmenté cette semaine ses avances à 7 jours de 2,1 milliards de dirhams (MMDH) à 63,2 MMDH.



- Le déficit de liquidité bancaire s’est ainsi accentué en juillet 2024 à 125,3 MMDH, en creusement de 37 MMDH par rapport à la même période en 2023, soit un nouveau plus haut historique.



- Le Trésor a maintenu quasi-inchangés les placements moyens de ses excédents de trésorerie à blanc et avec prise en pension sur le marché monétaire à 17,3 MMDH.



Marché obligataire :



- Le Trésor a effectué une levée de 1 MMDH durant la dernière séance d’adjudication du mois d'août, soit 27% de la soumission totale de 3,7 MMDH.



- L'argentier de l’Etat satisfait 89% de son besoin annoncé au début du mois. Celui-ci s’établit à 9,5 MMDH en août face à une levée cumulée de 8,5 MMDH sur le même mois.



- Le taux de satisfaction durant le mois d’août ressort ainsi à 38,5%, contre une moyenne autour des 50% au premier semestre de 2024.



- Les taux de rendement des maturités de la courbe primaire se sont quasi-stabilisés au même niveau que la semaine dernière



- Sur le marché secondaire, les taux de rendement ont affiché une évolution mitigée avec des variations allant de -2 pbs à +1 pbs.



- AGR a maintenu le scénario de la poursuite de la tendance baissière des taux sur le marché obligataire, et ce jusqu’à fin 2024.