Marché obligatoire : Les levées du Trésor à 8,3 MMDH

18/07/2023

Le montant cumulé des levées du Trésor ressort, à deux séances de la fin du mois de juillet, à 8,3 milliards de dirhams (MMDH), indique Attijari Global Research (AGR) dans son récent bulletin "Weekly Hebdo Taux- Fixed Income". Au terme de cette séance d’adjudication, le Trésor lève 2 MMDH face à une demande de 5,5 MMDH, explique la note, précisant que le taux de satisfaction de la séance ressort ainsi à 36%.



La confrontation Offre/Demande en Bons de Trésor (BDT) a eu un impact visible sur la partie de la courbe primaire concernée par la levée de cette semaine, poursuit la même source, précisant que les Taux de rendement des maturités 26 semaines, 5 ans et 15 ans reculent de 2, 32 et 25 PBS respectivement, tandis que le reste de la courbe primaire demeure stable.



Tenant compte du besoin mensuel annoncé de 12,3 MMDH, et du reliquat à financer au cours des deux prochaines séances qui s’élève à 3,9 MMDH, les analystes d'AGR anticipent de faibles pressions sur l’Offre en BDT du Trésor à cout terme.



Un scénario soutenu par la situation confortable des finances publiques durant ce 3ème trimestre, à travers une hausse des placements du Trésor sur le marché monétaire.