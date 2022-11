Marché obligataire secondaire : Hausse de la volumétrie à 19 MMDH

09/11/2022

La volumétrie globale enregistrée sur le marché obligataire secondaire est ressortie en hausse à 19 milliards de dirhams (MMDH), au terme de la période allant du 27 octobre au 2 novembre, contre 10,7 MMDH une semaine auparavant, selon BMCE Capital Global Research (BKGR).



Cette volumétrie est polarisée à hauteur de 59% par les échanges sur les maturités à court-terme, précise BKGR dans sa récente note "Fixed Income Weekly".



En ce qui concerne la courbe secondaire, les plus fortes variations ont été enregistrées à la hausse sur la ligne 52 semaines (+15,2 points de base (pbs) à 2,66%) et à la baisse sur la ligne 13 semaines (-2,1 pbs à 2,35%).



S'agissant du marché primaire, le Trésor a effectué sa première levée sur une maturité "traditionnelle" depuis près de 4 semaines pour un volume plutôt modeste de 500 millions de dirhams (MDH), marquant ainsi le cours de la ligne 2 ans au taux limite de 2,4484% (+0,1 pbs).



Au volet des prévisions obligataires, BKGR souligne que n'ayant pas encore communiqué les besoins pour le mois de novembre, "les investisseurs semblent ne pas disposer de suffisamment de visibilité, sachant qu'ils continuent à exiger un meilleur rendement notamment sur les maturités longues dans l'optique d’une hausse supposée des taux en décembre".



La persistance des pressions inflationnistes et la poursuite du resserrement monétaire par les Banques centrales des principales puissances économiques mondiales renforcent, a priori, cette impression, relève BKGR.