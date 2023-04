Marché obligataire: Une offre faible du Trésor face à une demande importante

20/04/2023

Le Trésor a satisfait plus de 80% de son besoin mensuel annoncé, soit 6,7 milliards de dirhams (MMDH), à une semaine de la fin du mois d'avril, selon Attijari Global Research (AGR).

Le reste à financer durant la séance prochaine s’élève à 1,5 MMDH, indique AGR dans sa récente note "Hebdo Taux-Fixed Income", relative à la semaine allant du 07 au 13 avril.



Concernant cette séance, l’argentier de l’Etat lève 3,5 MMDH face à une demande importante des investisseurs de 14,8 MMDH, soit un faible taux de satisfaction de 24%, poursuit AGR, rappelant que la demande des investisseurs n’a pas dépassé les 7 MMDH au cours du mois de mars 2023.



Compte tenu de la hausse des exigences de rentabilité des investisseurs, un mouvement haussier est observé sur le marché primaire. Les taux de rendement concernés par la levée, à savoir 26 semaines, 52 semaines et 5 ans, ont augmenté de 3, 10 et 17 PBS respectivement. De leur côté, les taux de rendement de la courbe secondaire enregistrent des hausses oscillant entre +4 PBS et +13 PBS en une semaine.



"Au vu des niveaux élevés des placements des excédents du Trésor sur le marché monétaire, reflétant la situation confortable de sa trésorerie, nous sommes confiants quant à la capacité du Trésor à maîtriser son offre sur le marché des adjudications durant les deux prochains mois", estiment les analystes d'AGR.