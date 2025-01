Marché obligataire : Un besoin important du Trésor au début 2025

16/01/2025

Les levées du Trésor ont atteint 10,9 milliards de dirhams (MMDH) à deux semaines de la clôture du mois de janvier 2025, réalisant ainsi 79% de son besoin important annoncé pour le mois de janvier 2024 à 13,8 MMDH, selon Attijari Global Research (AGR).



Au cours de la séance d’adjudication du 7 janvier, le montant levé s’est établi à 3 MMDH contre une demande des investisseurs de 6,4 MMDH, dont presque 80% sur la maturité 2 ans, soit un taux de satisfaction de 47%, indique AGR dans sa récente note "Weekly Hebdo Taux – Fixed Income".



Malgré le niveau élevé de la demande, les taux primaires ont connu un mouvement légèrement baissier sur le marché primaire. En effet, le taux primaire de la maturité 2 ans a reculé de seulement 1 point de base en une semaine.



Sur le marché secondaire, les baisses ont été plus importantes variant entre –1 point de base et -14 points de base.



Au vu du net recul des placements du Trésor sur le marché monétaire, soit moins de 7 MMDH en moyenne au cours de la semaine du 03 au 09 janvier, ainsi qu’une hausse des tombées du Trésor estimées pour l’année 2025E à plus de 100 MMDH, contre 62,9 MMDH en 2024, AGR demeure attentif aux éventuelles pressions sur l’Offre du Trésor au cours du premier trimestre de 2025.