Marché obligataire : Le trésor dépasse de 30% son besoin mensuel annoncé (AGR)

25/01/2024

Le trésor dépasse de 30% son besoin annoncé pour le mois de janvier, selon Attijari Global Research (AGR).



"À une semaine de la clôture du mois de janvier, les levées du Trésor ont atteint 18,5 milliards de dirhams (MMDH) contre un besoin annoncé pour ce mois de 14,3 MMDH, soit un taux de réalisation de 130%", indique AGR dans sa récente note "Weekly Hebdo Taux - Fixed income".



Au cours de cette séance d'adjudication, le montant adjugé a été faible, soit 1,1 MMDH, contre une demande des investisseurs de 2 MMDH, soit un taux de satisfaction de 42%.



Compte tenu de la baisse des exigences de rentabilité des investisseurs, le compartiment CT a connu un mouvement légèrement baissier sur le marché primaire, fait savoir la même source. À cet effet, les rendements des maturités 13 et 52 semaines ont reculé de 7 et 10 points de base (pbs) respectivement en une semaine. Sur le MT, le rendement de la maturité 2 ans s’est apprécié de 2 pbs en une semaine.



"Compte tenu, d’une part, des niveaux confortables de la trésorerie de l’argentier de l’Etat, nous devrions assister à une maîtrise de l’Offre du Trésor en BDT", soulignent les experts d'AGR. Néanmoins, un facteur de vigilance subsiste. En effet, la poursuite des pressions sur la liquidité bancaire en lien avec la hausse de la circulation fiduciaire pourrait entamer la demande en BDT et induire de légères tensions haussières sur les taux primaires au cours du T1-24.