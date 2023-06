Marché obligataire : Le Trésor dépasse de 11% son besoin annoncé de juin

29/06/2023

Le Trésor a dépassé de 11% son besoin annoncé du mois de juin sur le marché obligataire, ressort-il de la note "Weekly Hebdo Taux - Fixed Income" d'Attijari Global Research (AGR) qui couvre la période du 16 au 22 juin.



"Durant cette dernière séance d'adjudication du mois de juin, le Trésor s'oriente vers le segment CMT (court et moyen termes) et souscrit 4,3 MMDH (milliards de dirhams), dont 86% sur la maturité 2 ans. La levée totale du mois atteint 15,9 MMDH, soit un taux de réalisation des besoins annoncés de 111%", indique AGR dans cette note. Tenant compte d'une demande modérée en bons du Trésor (BDT), le taux de satisfaction du mois ressort à 43%, précise la même source.



Cette séance demeure marquée par une baisse des taux de rendement primaires des maturités concernées par la levée, atteignant -21 points de base (pbs) pour la maturité 2 ans. Sur la courbe secondaire, une tendance baissière générale a été enregistrée, avec des variations dépassant les -30 pbs.



En dépit d'un resserrement de la situation de la trésorerie de l'argentier de l'Etat qui s'est reflété à travers une nette baisse de ses placements sur le marché monétaire, l'offre en BDT du Trésor devrait rester maîtrisée. Par ailleurs, et compte tenu du statu quo du taux directeur de BAM, les analystes d'AGR anticipent un regain important de la demande des investisseurs en BDT. Dans ces conditions, ces analystes prévoient une baisse des exigences de rentabilité des opérateurs sur les compartiments primaire et secondaire durant le prochain mois.