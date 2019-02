Marche nationale de la FDT contre la politique gouvernementale

L’ensemble des salariés appelés à réitérer leurs revendications justes et légitimes ce dimanche

02/02/2019 H.T

La Fédération démocratique du travail (FDT) organise ce dimanche une marche nationale à Rabat.

Dans un appel exhortant l’ensemble des salariés à y prendre part, elle dénonce la politique du gouvernement « hostile aux revendications de la classe ouvrière ». Lequel gouvernement, a gelé le dialogue social et « tous les accords » conclus avec les centrales syndicales, et porté atteinte aux droits et acquis des salariés.

Dans son appel, elle a également énuméré ses revendications « justes et légitimes ». A leur tête figurent l’augmentation des salaires et des allocations et l’allègement des charges fiscales et sociales.

Elle a, par ailleurs, appelé le gouvernement à « mettre fin aux atteintes aux droits et libertés syndicales notamment le licenciement collectif des travailleurs et les ponctions sur les salaires des grévistes opérées sans fondement juridique ».

La FDT dénonce l’atteinte à la gratuité de l’enseignement et la politique de contractualisation dans l’éducation et la fonction publique, ainsi que l’ouverture de la santé publique au capital libéral « qui renforce sa présence dans tous les secteurs sociaux».

Elle appelle aussi à la mise en œuvre du reliquat de l’accord signé le 26 avril 2011, notamment en ce qui concerne la création d’un nouvel échelon pour la promotion, l’annulation de l’article 288 du Code pénal et la ratification de la Convention 87 de l’OIT.

La FDT plaide aussi en faveur de l’approbation d’une loi régissant les syndicats conformément à l’article 8 de la Constitution en vue de « rationaliser le champ syndical et le prémunir contre toutes les pratiques qui portent atteinte à ses valeurs ».

Elle appelle également à soutenir les luttes sectorielles dans l’enseignement, la santé et les collectivités territoriales.

Par ailleurs, le secrétariat national du corps de l’administration pédagogique relevant du Syndicat national de l’enseignement (FDT) a appelé, dans un communiqué, à la participation à cette marche.

« Après le succès de la grève du 3 janvier 2019 et devant l’entêtement du gouvernement qui poursuit sa politique portant atteinte au pouvoir d’achat des salariés marocains et devant l’atermoiement du ministre de l’Education nationale et son incapacité à résoudre tous les dossiers en suspens y compris le dossier de l’administration pédagogique et en réponse à l’appel du SNE-FDT, le secrétariat national du corps de l’administration pédagogique appelle tous les cadres de cette administration à la participation massive à la marche nationale de protestation de la FDT à Rabat », lit-on dans le communiqué de cette instance rendu public ce jeudi.

Il convient de rappeler que la marche nationale du 3 février est le couronnement d’un programme de protestations entamé il y a quelques mois par l’organisation de marches dans plusieurs régions (dont certaines ont été interdites).