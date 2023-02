Marché monétaire: Les placements du Trésor à des plus hauts historiques

19/02/2023

Les placement du Trésor sur le marché monétaire poursuivent leur accélération pour atteindre cette semaine des plus hauts historiques, indique Attijari Global Research dans sa note "Hebdo Taux-Fixed Income", couvrant la période du 10 au 16 février courant.



Ainsi, l'encours moyen à blanc et avec prise en pension s'est établi à 47 milliards de dirhams (MMDH) au cours de cette semaine, contre 25,1 MMDH une semaine auparavant, fait savoir AGR, notant qu'à l'origine, les levées importantes du Trésor sur le marché domestique en ce début d’année.



Par ailleurs, et à l'approche de la 1ère réunion de politique monétaire de Bank Al-Maghrib (BAM) de l'année 2023, l'équilibre du marché monétaire se maintient, affirme la société de recherche, notant que les taux interbancaires demeurent en ligne avec le taux directeur à 2,50% et les Taux MONIA oscillent autour de leur moyenne annuelle à 2,42%.



BAM a augmenté ses interventions cette semaine à 90,8 MMDH. Il s’agit de la hausse de ses avances à 7 jours de 10,1 MMDH à 44,1 MMDH. Le montant global des interventions long terme se stabilise au même niveau que la semaine dernière à 46,7 MMDH.

S'agissant du déficit de liquidité bancaire, il s'est creusé à 87,3 MMDH à fin janvier 2023, contre 62,9 MMDH une année auparavant.