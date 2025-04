Marché monétaire (21-27 mars): BAM augmente ses interventions à plus de 148 MMDH

02/04/2025

Bank Al-Maghrib (BAM) augmente durant la semaine du 21 au 27 mars ses interventions hebdomadaires de 4,7 milliards de dirhams (MMDH) à 148,2 MMDH, selon Attijari Global Research (AGR).



Cette hausse concerne uniquement les avances à 7 jours qui ont augmenté de 61,7 MMDH à 66,5 MMDH, précise AGR dans sa récente note "Weekly Hebdo Taux – Fixed Income".



Cette sortie importante s’inscrit dans le cadre d’une demande accrue et ponctuelle du cash à la veille du Aïd Al-Fitr, relève la même source.



Par ailleurs, le Trésor accélère légèrement cette semaine le rythme de ses placements sur le marché monétaire.



Les placements moyens avec prise en pension et à blanc se sont établis à environ 10 MMDH, en hausse de 3,6 MMDH en une semaine.



Et de rappeler que ces placements ont atteint une moyenne de 6 MMDH durant le mois de mars.



Dans ces conditions, les Taux interbancaires demeurent en ligne avec le Taux Directeur à 2,25%, tandis que les Taux MONIA (Moroccan Overnight Index Average: indice monétaire de référence au jour le jour, calculé sur la base des transactions de pensions livrées ayant comme collatéral les bons du Trésor) marquent un recul de 15 points de base (Pbs), passant d’une moyenne hebdomadaire de 2,38% à 2,23% en une semaine.