Marché des changes : Les indicateurs de BAM en 5 points clés

23/12/2024

Voici en cinq points clés les indicateurs hebdomadaires de Bank Al-Maghrib (BAM) pour la période du 12 au 18 décembre 2024 :



1- Le dirham est resté quasiment stable face à l’euro et au dollar américain.

2- Aucune opération d’adjudication n’a été réalisée sur le marché des changes.

3- Les avoirs officiels de réserve se sont établis à 369,6 milliards de dirhams (MMDH) au 13 décembre, en hausse de 0,4% d’une semaine à l’autre et de 1,8% en glissement annuel.