Marché des changes : La paire USD/MAD à un plus bas niveau depuis avril 2022

14/07/2023

La paire USD/MAD s’est dépréciée cette semaine de 0,75% à 9,81, au cours de la semaine allant du 03 au 07 juillet, contre 9,88 une semaine auparavant, soit un plus bas depuis avril 2022, selon Attijari Global Research (AGR).



A l’origine de cette évolution un effet panier positif de 0,32% contrebalancé par un effet liquidité important de 1,07% en faveur du dirham, explique AGR dans sa récente note "Weekly MAD Insights - Currencies".



La tendance baissière des spreads de liquidité s’est accentuée cette semaine avec le passage de ces spreads en territoire négatif et ce, pour la première fois depuis 12 mois, fait savoir la même source, notant que cette évolution a été soutenue par la bonne tenue de l’activité touristique ainsi que les transferts des Marocains résidant à l'étranger (MRE) en cette période estivale.



Dans ces conditions, les analystes d'AGR recommandent aux exportateurs de se couvrir sur des horizons de 1 à 2 mois, anticipant la poursuite de l’appréciation du MAD sur le court terme, soutenue par un effet liquidité plus important que prévu durant la période estivale.