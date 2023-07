Marché des changes : AGR prévoit une poursuite de la baisse des spreads de liquidité du dirham

22/07/2023

Les spreads de liquidité du dirham devraient poursuivre leur baisse en anticipation de flux devises importants durant la saison estivale, avant de se réajuster à partir de septembre 2023, selon la note "Weekly MAD Insights - Currencies" d'Attijari Global Research (AGR) couvrant la période du 10 au 14 juillet.



Les niveaux cibles de la parité USD/MAD ressortent à 9,72, 9,77 et 9,92 à horizons 1, 2 et 3 mois contre un cours spot de 9,68, alors que les niveaux cibles de la parité EUR/MAD se situent à 10,55, 10,61 et 10,77 à horizons 1, 2 et 3 mois contre un cours spot de 10,87, précise AGR dans cette note.



Compte tenu des prévisions de la parité EUR/USD et des conditions de liquidité sur le marché des changes, les analystes d'AGR ont maintenu leurs prévisions à horizons 1, 2 et 3 mois.

Et d'ajouter: "Les prévisions EUR/USD des brokers ont été stables cette semaine. Celles-ci ressortent en faveur d'une hausse du dollar à horizon 3 mois par rapport aux niveaux spots".