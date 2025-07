Marché des carburants : Des marges brutes en évolution à double vitesse au premier trimestre 2025

25/07/2025

Le Conseil de la concurrence a rendu public un nouveau rapport mettant en avant une évolution contrastée des marges brutes par litre du gasoil et de l’essence au titre du premier trimestre 2025.



D’après l’institution publique dirigée par Ahmed Rahhou, au cours du premier trimestre de l’année 2025, les neuf sociétés de distribution en gros de gasoil et d’essence - concernées par les accords transactionnels conclus avec le Conseil de la concurrence - ont dégagé une marge brute commerciale moyenne (pondérée en fonction du poids de chaque opérateur sur le segment de la distribution) de 1,24 DH/L pour le gasoil et de 1,95 DH/L pour l’essence.



«Les marges brutes réalisées sur la vente de gasoil ont oscillé entre un maximum de 1,46 DH/L (atteint lors de la première quinzaine de février) et un minimum de 0,86 DH/L à la deuxième quinzaine de mars, soit un écart de 60 centimes », précise le document qui analyse également des indicateurs de performance financière au titre de l’année 2024 de ces sociétés de distribution.



En ce qui concerne l’essence, les données relatives à l’activité des neuf sociétés sur le marché montrent que «les marges brutes sont nettement plus élevées, dépassant en moyenne celles du gasoil d’environ 72 centimes».



Comme le fait remarquer le rapport, elles ont varié entre un maximum de 2,11 DH/L à la première quinzaine de février et un minimum de 1,66 DH/L enregistré à la fin du trimestre.

Poursuivant son analyse des données du marché des carburants, le Conseil de la concurrence note que l’évolution des marges brutes sur le trimestre fait apparaître deux périodes distinctes pour les deux carburants.



De l’avis de l’institution, la première phase, allant du début janvier jusqu’à la première quinzaine de février, a été marquée par une tendance haussière. En effet, les marges du gasoil sont passées de 1,30 DH/L à 1,46 DH/L, tandis que celles de l’essence ont progressé de 1,95 DH/L à 2,11 DH/L.



Dans la deuxième phase, qui s’étend de la deuxième quinzaine de février jusqu’à la fin du mois de mars, il apparaît que les marges ont suivi une tendance baissière. Ainsi que le montrent les données, le gasoil a enregistré une baisse de 60 centimes (de 1,46 à 0,86 DH/L) tandis que pour l’essence, elle s’est établie à 45 centimes (de 2,11 à 1,66 DH/L).



Il est important de noter que les ventes totales de gasoil et d’essence réalisées par les neuf sociétés est d’environ 1,67 milliard de litres, ce qui correspond à une baisse de 2% par rapport à la même période de 2024.



Dans son rapport, le Conseil de la concurrence fait état, en outre, d’une hausse de 10,4% du volume des importations de gasoil et d’essence, atteignant environ 1,62 million de tonnes, et une baisse de près de 6,9% de la valeur correspondante, totalisant 12 MMDH, en comparaison avec la même période un an auparavant.



Par ailleurs, les chiffres suggèrent que les neuf sociétés de distribution passées au crible ont réalisé près de 82% de ces importations, tant en volume qu‘en valeur.



Toujours selon l’institution, les données relatives aux recettes fiscales (TIC et TVA) liées à l’importation de ces deux carburants indiquent qu’elles ont progressé de 6,4% (+412 MDH) par rapport à leur niveau de l’année précédente, atteignant environ 6,86 MMDH.



De l’avis du Conseil de la concurrence, «cette amélioration s’explique principalement par l’augmentation des volumes importés de ces deux carburants, en hausse de 10%, ce qui a entraîné une progression notable des recettes issues de la TIC».



Quant à l’évolution des capacités de stockage du gasoil et de l’essence, il ressort que la capacité totale disponible à fin mars de l’année 2025 s’élève à 1,57 million de tonnes. Elle traduit ainsi une stagnation par rapport au niveau relevé à la fin du quatrième trimestre de l’année écoulée.



Il est important de noter que les neuf sociétés concernées par le reporting détiennent une capacité de stockage combinée d’environ 1,27 million de tonnes, représentant ainsi 81% de la capacité totale du marché.



S’agissant du segment de la distribution, le nombre d’opérateurs disposant de l’agrément provisoire pour la reprise en raffinerie de produits pétroliers liquides pour exercer l’activité de distribution s’élève à 36, soit un opérateur de plus par rapport à la fin de l’année 2024.



Alain Bouithy