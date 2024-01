Marché des capitaux : croissance confirmée au S2-2023

Reprise des principaux indicateurs du marché financier

03/01/2024

Le deuxième semestre de l'année 2023 confirme la reprise des principaux indicateurs du marché financier, ceux-ci ayant enregistré une performance positive à fin novembre 2023, selon le 9ème numéro de la Revue du marché des capitaux de l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).



En matière de valorisation, la capitalisation boursière a augmenté de 7,66% depuis le début de l’année pour atteindre 604 milliards de dirhams (MMDH), reflétant l’augmentation de 9,9% du MASI à 11.781,56 points, indique l'AMMC dans cette publication.

Parallèlement, la valeur de l’actif net des OPCVM a progressé de 16% par rapport à fin 2022, pour s’élever à 581 MMDH, ajoute la même source.



De même, l'AMMC fait savoir que l'activité du marché primaire a été marquée entre les mois de juin et de novembre 2023 par une introduction en Bourse d’un montant de 600 millions de dirhams, un emprunt obligataire d’un montant de 5 MMDH et huit émissions obligataires par placement privé totalisant près de 4,69 MMDH, rapporte la MAP.



Pour sa part, le volume des transactions sur le marché secondaire de la Bourse de Casablanca s’est élevé à 37,9 MMDH à fin novembre 2023, en hausse de 5,9% par rapport à fin novembre 2022.



Un tournant majeur a été marqué par l'adoption du cadre réglementaire régissant l'activité du Crowdfunding, indique également cette revue, précisant, dans ce sillage, que la circulaire de l'AMMC n°01/23, publiée au Bulletin officiel le 31 août 2023, dédiée aux sociétés de financement collaboratif (SFC) de catégorie investissement, constitue une étape clé dans le lancement de ce mode de financement alternatif.



Il s'agit d'une solution de financement plus souple, à destination des porteurs de projets de petite taille, qui vient renforcer l’offre de financement via le marché des capitaux.

L'AMMC, responsable de l'agrément et du contrôle des SFC de catégorie "investissement", a mis en place sur son site web un portail d’information afin d’accompagner les futurs acteurs du Crowdfunding dans le déploiement de ce nouveau dispositif.



Ce 9ème numéro de la Revue du marché des capitaux dresse un état des lieux des activités de l’Autorité réalisées durant le 2ème semestre 2023, tant sur le plan national qu’international à travers la consolidation de son engagement dans les instances de régulation internationales et le renforcement des actions de coopération bilatérale.



Les chiffres clés enregistrés par les différents compartiments des marchés sont repris dans les rubriques habituelles, poursuit la même source, notant qu'il est également proposé un focus sur le processus d’agrément des sociétés de financement collaboratif de catégorie "investissement", introduit par la circulaire n° 01/23.