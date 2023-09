Marché des capitaux : Les levées dépassent 50,9 MMDH à fin juillet Economie

07/09/2023

Les levées des capitaux se sont élevées à 50,99 milliards de dirhams (MMDH) à fin juillet 2023, contre 42,45 MMDH sur la même période une année auparavant, selon l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).



Ces levées concernent les émissions de Titres de créances négociables - TCN (45,83 MMDH), les émissions obligataires (5,1 MMDH) et les émissions de titres de capital (56 millions de dirhams (MDH)), précise l'AMMC dans son bulletin relatif aux indicateurs mensuels du marché des capitaux au titre du mois de juillet 2023.



Au seul mois de juillet, les levées des capitaux se sont établies à plus de 8,01 MMDH, dont 6,91 MMDH d'émissions de TCN et 1,1 MMDH d'émissions obligataires, poursuit la même source.



Les indicateurs de l'AMMC font également état d'une augmentation de 26%, en glissement annuel, de l'encours des opérations de prêt emprunt de titres à 25,8 MMDH à fin juillet dernier.