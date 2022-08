Marché des assurances : La concentration se maintient à un niveau moyen en 2021

14/08/2022

La concentration du secteur des assurances s'est maintenue à son niveau moyen durant l'exercice 2021, ressort-il du 9ème rapport annuel sur la stabilité financière, publié par Bank Al-Maghrib (BAM), l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS) et l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC). "En 2021, la structure du marché des assurances en termes d'effectif d'opérateurs et de parts de marché est restée quasiment inchangée. Par conséquent, la concentration du secteur des assurances, mesurée par l'indice Herfindahl-Hirshman (IHH), s'est maintenue à son niveau moyen en se situant à 0,117 contre 0,116 une année auparavant", indique le rapport. En assurance Vie, la concentration a gardé son niveau élevé avec un indice quis’est établi à 0,177 (contre 0,178 en 2020), ajoute la même source, relevant que le nombre réduit des acteurs actifs sur ce segment, conjugué à une répartition asymétrique de leur part de marché, continue à expliquer ce constat. Sur ce marché animé par seulement neuf acteurs, trois d’entre eux absorbent 66,7% de parts de marché. Au sein de la branche vie, l’analyse de la concentration fait ressortir le même constat. En effet, toutes les catégories de cette branche affichent des niveaux de concentration élevés qui s’avèrent plus marqués pour les catégories "mixte" et "contrats UC" (unités de compte), rapporte la MAP. Toutefois, une tendance à la baisse de la concentration des contrats UC se profile, sous l’effet de l’intérêt grandissant des acteurs à commercialiser ce type de contrats, révèle le rapport. Avec un IHH à 0,137, l'assurance non-vie (hors assistance et crédit) a préservé un niveau de concentration moyen. Le nombre d’acteurs sur ce marché demeurant stable et les parts détenues par les acteurs n’ont pas subi de changements significatifs. Comparée à l’année 2020, la concentration intra-branche non-vie n’a pas changé. Ledit rapport fait savoir que les catégories "Automobile", "Responsabilité civile générale", "Incendie et éléments naturels" et "Accidents du travail et maladies professionnelles" affichent des niveaux de concentration moyens, tandis que les catégories "Accidents corporels", "Risques techniques", "Transport", l’assistance-crédit caution et les autres opérations non-vie (grêle, mortalité du bétail, vol, risques climatiques) se démarquent par des niveaux de concentration élevés.