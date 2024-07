Marché des actions : Les OPCVM, premiers investisseurs avec 4,6 MMDH au T1-2024

02/07/2024

Les Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ont occupé la première place des investisseurs dans le marché des actions au titre du premier trimestre de l'année (T1-2024), avec un montant de 4,6 milliards de dirhams (MMDH) d'achats contre un volume de ventes de 3,1 MMDH.



Leurs achats, tout comme leurs ventes, sont en hausse par rapport au T1-2023, respectivement de 129% et de 39,7%, indique l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) dans son rapport du T1-2024 sur le profil des investisseurs en Bourse.



Les personnes morales marocaines sont également en position nette vendeuse, après avoir opéré des ventes de l’ordre de 3,2 MMDH et des achats d’une valeur de 3,1 MMDH. Leurs achats et ventes sont en hausse par rapport au T1-2023, respectivement de 79,7% et 85,2%, rapporte la MAP.



Les personnes physiques marocaines, elles, ont augmenté leurs achats de 4,8 fois par rapport au T1-2023 et de 65% par rapport au T4-2023, pour un montant qui s’est élevé à 2,7 MMDH. Elles ont effectué des ventes pour un montant presque similaire de 2,8 MMDH, en hausse de 6 fois par rapport au T1-2023 et de 62,4% par rapport au T4-2023.



Quant aux investisseurs dont les ordres transitent via le réseau bancaire, ils ont augmenté leurs achats de 55% par rapport au T4-2023 et de 3 fois par rapport au T1-2023. Les ventes, elles, ont progressé de 78,3% par rapport au T4-2023 et de 6,3 fois par rapport au T1-2023.



Par ailleurs, parmi les investisseurs étrangers, les personnes morales ont opéré des achats de 511 millions de dirhams (MDH), en baisse par rapport au T4-2023 (-23,6%) et au T1-2023 (-35,9%). Elles ont réalisé des ventes pour 992 MDH, en baisse par rapport au T4-2023 (-11,4%) et en hausse par rapport au T1-2023 (56,5%).



L'AMMC relève également qu'au terme du T1-2024, les indicateurs de la Bourse de Casablanca ont enregistré une évolution globalement positive. Les indices MASI et MASI 20 ont atteint respectivement 13.009,23 et 1.058,69 points à fin mars 2024, enregistrant des hausses respectives de 7,6% et 7% par rapport à fin décembre 2023 et de 25,2% et 27,2% par rapport à fin mars 2023.



S’agissant de l’activité des marchés, le volume total des échanges sur les marchés central et de blocs a atteint 11,7 MMDH au T1-2024, enregistrant une augmentation de 82,8% par rapport à la même période en 2023 (6,4 MMDH).



Ainsi, le marché central a concentré 97% du total des échanges, avec un volume de 11,4 MMDH, représentant une hausse de 119% par rapport au T1-2023 (5,2 MMDH) et une baisse de 5% par rapport au T4-2023 (12 MMDH). Le marché de blocs, quant à lui, a représenté seulement 3% du total des échanges, avec un volume de 291,3 MDH.



Le nombre d’ordres sur le marché central des actions a enregistré une augmentation de 85,3% par rapport au T1-2023 et de 30,1% par rapport au T4-2023, atteignant un total de 293.684 ordres au T1-2024.



De même, le nombre de contrats a progressé de 146% entre le T1-2024 (141.193 contrats) et le T1-2023 (57.389 contrats), et de 48% par rapport au T4-2023 (95.434 contrats).