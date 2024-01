Marché de changes : Le dirham se déprécie de 0,39% face au dollar (BAM)

17/01/2024

Le dirham s’est déprécié de 0,45% vis-à-vis de l’euro et de 0,39% face au dollar américain durant la période du 04 au 10 janvier, selon Bank Al-Maghrib (BAM).



Au cours de cette période, aucune opération d’adjudication n’a été réalisée sur le marché de changes, indique BAM dans son bulletin hebdomadaire. Au 29 décembre 2023, les avoirs officiels de réserve se sont établis à 358,9 milliards de dirhams (MMDH), en hausse de 0,1% d’une semaine à l’autre et de 6,3% en glissement annuel, précise la même source.



Les interventions de BAM se sont établies, en moyenne quotidienne, à 122,5 MMDH, réparties entre des avances à 7 jours pour un montant de 53 MMDH ainsi que des pensions livrées à long terme et des prêts garantis pour des encours respectifs de 42,2 MMDH et 27,4 MMDH.



Sur le marché interbancaire, le volume quotidien moyen des échanges s’est établi à 2,4 MMDH et le taux interbancaire s’est situé à 3% en moyenne.

Lors de l’appel d’offres du 10 janvier (date de valeur le 12 janvier), la Banque a injecté un montant de 45,4 MMDH sous forme d’avances à 7 jours.



S'agissant du marché boursier, le MASI s’est apprécié de 2%. Cette évolution hebdomadaire traduit principalement les accroissements des indices des secteurs des banques de 2,6%, des "Bâtiments et matériaux de construction" de 2,5% et de l’électricité de 8,1%.

A l’inverse ceux relatifs aux secteurs des "sociétés de placement immobilier" et des boissons ont diminué de 0,8% et 4,4% respectivement.



Pour ce qui est du volume hebdomadaire des échanges, il est revenu d’une semaine à l’autre de 1,7 MMDH à 1 MMDH, réalisé quasi-exclusivement sur le marché central actions

Tanger: Hausse de plus de 15% des recettes du marché de gros des fruits et légumes en 2023



Les recettes du marché de gros des fruits et légumes de Tanger ont enregistré une hausse de plus de 15,46% en 2023, a annoncé la commune de Tanger.



Les recettes de la commune provenant du marché de gros ont poursuivi leur hausse durant l'actuel mandat, pour atteindre plus de 68 millions de dirhams (MDH) en 2023, contre 59,15 MDH en 2022 et 49 MDH en 2021, a indiqué la commune dans une note d'information.

En 2020, le marché de gros des fruits et légumes de Tanger a vu ses recettes atteindre 37,93 MDH, contre 37,15 MDH en 2019 et 36,36 MDH en 2018.



S'agissant du volume des échanges de marchandises sur ce marché, la commune de Tanger a indiqué que les quantités ont dépassé les 300.000 tonnes pour la troisième année consécutive, atteignant 309.286 tonnes en 2023, contre 321.682 tonnes en 2022 et 330.028 tonnes en 2021.

Par ailleurs, ce volume n'a pas dépassé les 257.203 tonnes en 2020, contre 282.993 tonnes en 2019, et 288.088 tonnes en 2018.