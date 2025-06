Marché automobile: ​Ford réintègre l’Afrique du Nord au réseau MENA

06/06/2025

Ford a dévoilé récemment une refonte stratégique de son organisation et de ses opérations au sein de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnée d’un engagement renforcé de ses investissements.



Parmi les décisions structurantes annoncées par la marque, la réintégration de l’Afrique du Nord au réseau MENA, la nomination de nouveaux profils de direction qui viendront consolider la présence du groupe en Arabie Saoudite et au-delà, ainsi qu’un renforcement significatif des activités de Ford à Riyad.



« L’engagement de Ford envers les clients du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord qui font confiance aux marques Ford et Lincoln depuis des décennies, est tout simplement inébranlable», a déclaré Ravi Ravichandran, Président de Ford Moyen-Orient et Afrique du Nord. « Nous sommes heureux d’accueillir à nouveau l’Afrique du Nord dans nos opérations ; à cette fin, nous avons désigné les meilleurs leaders qui nous permettront de continuer à croître et à mieux servir nos clients et partenaires. »



« L’extension de notre bureau de Riyad, qui accueillera désormais des équipes dédiées à l’Arabie Saoudite, au Levant, au Qatar et à l’Afrique du Nord, nous permet de gagner en agilité et de répondre encore plus rapidement et plus efficacement aux besoins spécifiques de chaque marché », a ajouté Ravi Ravichandran.