Marcela Guerra Castillo : Sous l’impulsion de SM le Roi, le Maroc s’impose comme un partenaire de choix

30/07/2024

Le Royaume du Maroc, sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, se positionne comme "un acteur de premier plan" et "un partenaire de choix" en Afrique et au Moyen-Orient, a affirmé la présidente de la Chambre des députés mexicaine, Marcela Guerra Castillo.



Dans une déclaration à la MAP à l’occasion de la célébration de la glorieuse Fête du Trône, Mme Castillo a mis en avant la dynamique de développement et la diplomatie agissante du Maroc sous la conduite éclairée du Souverain, des atouts qui font du Royaume "un pays pionnier et un partenaire de choix en Afrique et au Moyen-Orient".



Le Maroc et le Mexique, a-t-elle relevé, partagent la même vision en faveur de la consolidation de la démocratie, du développement et de la promotion de relations internationales, basées sur les principes du multilatéralisme et de la coopération.



Mme Castillo a, en outre, indiqué que la politique clairvoyante de Sa Majesté le Roi a permis au Maroc de réaliser des progrès significatifs, notamment dans les domaines politique et socio-économique, et d’élargir l’éventail de ses partenariats au service de la paix et de la prospérité.



Elle a, par ailleurs, souligné que le potentiel de la coopération maroco-mexicaine est énorme, citant à titre d’exemple la collaboration parlementaire par le biais des groupes d'amitié et dans les secteurs du tourisme, de l’environnement et du développement durable.



A cet égard, elle a insisté sur l’impératif d'œuvrer à approfondir les relations économiques bilatérales, en particulier dans les secteurs vitaux et à fort potentiel, tels que les phosphates, les énergies renouvelables et l'industrie.