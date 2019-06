Marc Lamti, le plus jeune joueur de la compétition

24/06/2019 Libé

Né le 28 janvier 2001 à Köln en République fédérale d'Allemagne, Marc Lamti (18 ans), disputera sa première Coupe d'Afrique des nations, avec Les "Aigles de Carthage", à l'occasion de la CAN 2019.Il sera le plus jeune joueur de la compétition.

Formé au Bayer Leverkusen, Marc Lamti occupe la poste de défenseur axial et peut, également, jouer en milieu de terrain (milieu offensif). Le joueur tuniso-allemand avait, d'ailleurs, rejoint les entraînements de l’équipe A de Bayer Leverkusen en mars dernier à la demande de l’entraîneur Peter Bosz. La volonté de Marc Lamti de rejoindre l'équipe tunisienne séniors de football a été affichée bien très tôt lorsqu'il avait publié une vidéo avant le Mondial de Russie 2018 dans laquelle il avait assuré être prêt à rejoindre la sélection, rapporte l’agence de presse tunisienne TAP.

Un an après, voilà que le sélectionneur national, le français Alain Giresse décide de retenir, dans un premier temps, le jeune défenseur, dans la liste des joueurs sélectionnés pour le déplacement en Croatie à l'occasion du match amical qui avait opposé le 11 juin, la Tunisie à son homologue croate. Match remporté d'ailleurs par le Onze national (1-2) en Croatie. Giresse confirme par la suite son choix et fixe Lamti dans la liste définitive des 23 joueurs sélectionnés pour disputer la phase finale de la CAN 2019.

Dans une déclaration, publiée sur la page "Facebook" de la Fédérationm, Lamti s'est dit heureux et honoré de pouvoir rejoindre la sélection tunisienne. Pour ses débuts avec le Onze national, le défenseur affirme n'avoir pas eu de mal à s'intégrer au sein du groupe malgré l'obstacle de la langue étant donné qu'il ne s'exprime qu'en anglais. Pour lui, l'expérience avec Les Aigles de Carthage sera certainement bénéfique en dépit de ses appréhensions au début vu qu'il ne maitrise ni l'arabe ni le français.

"Mes coéquipiers en sélection m'ont soutenu et ont fait en sorte que mon intégration se passe très bien", a-t-il fait savoir. La date du 7 juin 2019, restera sans nul doute gravée dans la mémoire du joueur en ayant porté pour la première fois le maillot de la Tunisie à l'occasion du match amical disputé, à Tunis, contre l'Irak. Il avait fait son entrée en jeu à la 81e minute à la place d'Ellyes Skhiri.