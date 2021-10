Marathon des sables: Rachid El Morabity confirme sa suprématie

07/10/2021

Le Marocain Rachid El Morabity a remporté la 4ème étape du Marathon des sables reliant Jebel El Mraier et Boulchrhal sur 82,5 km et se maintient confortablement en tête du classement général.



El Morabity s'est imposé à la faveur d’un chrono de 08h46min16sec, devançant de 15min51 sec au général son frère cadet qui le talonne à la 2ème position de cette étape avec 09h00min25sec, tandis que le Français Robert Merile termine 3ème (09h44min26sec).

Le trio de tête de cette étape occupe également les trois premières places du classement général.



Dans une déclaration à la presse, El Morabity a indiqué que "depuis le début du Marathon des sables je me suis fixé comme objectif de remporter cette étape pour conforter mon classement général".



Il a fait savoir que malgré le long parcours et sa diversité "j’ai réussi à maintenir le cap, grâce notamment aux préparatifs que j’ai entamés", ajoutant que sa stratégie consistant à économiser ses efforts lors de la 2ème et de la 3ème étapes a donné ses fruits.



Cette étape dite "La Longue", dont le tracé n’a été annoncé que la veille du départ, a connu la participation de 423 coureurs après l’abandon de 249 au total, dont 120 à l’issue de la 3ème étape, un nombre record selon le directeur de course, Patrick Bauer.



Le parcours de cette étape a offert aux participants des terrains sablonneux et caillouteux. Ils ont longé des montagnes, couru sur les crêtes et traversé l’oued Rhéris, avant d’affronter le redoutable Jbel El Otfal, dont l’ascension s’est effectuée de nuit pour la première fois de l’histoire du Marathon des sables.



Parmi les traditions de cette étape longue, dont le temps de traversée est estimé à 32 heures, il y a l’accueil réservé au dernier arrivant qui reçoit tous les honneurs et a droit à une "standing ovation" de la part de toutes les personnes présentes sur le bivouac pour saluer sa persévérance et sa détermination.



La 5ème étape dite "étape marathon" se disputera vendredi entre Boulchrhal et Jebel Irhfelt N’Tissalt sur une distance de 42,2 km.