Maradona revient au poste d'entraîneur de Gimnasia La Plata

23/11/2019 Libé

La légende mondiale du football Diego Maradona a annoncé jeudi son retour au poste d'entraîneur du club argentin de Gimnasia La Plata, deux jours après en avoir démissionné.

"Je suis très heureux de pouvoir annoncer que je reste entraîneur de Gimnasia", a écrit Maradona sur les réseaux sociaux.

Il a expliqué son retour au poste qu'il avait quitté mardi par le rétablissement de l'unité au sein du club. "A nous tous, nous sommes finalement parvenus à l'unité politique du club", a-t-il assuré.

Dans ce club qui se bat pour le maintien en première division, Maradona avait justifié son départ par celui du président Gabriel Pellegrino, qui ne briguait pas sa propre succession lors d'une élection interne prévue samedi.

Mais "El Diez" avait le soutien de milliers de supporteurs de son club, qui avaient manifesté devant le siège du club pour qu'il soit maintenu à son poste.

"J'espère qu'ils [les dirigeants] apporteront les renforts qu'ils m'ont promis", a écrit Maradona.

La légende du football argentin, 59 ans, a suscité une ferveur populaire immense à La Plata.

Sur le terrain, les résultats ont été mitigés, avec trois victoires et cinq défaites depuis sa prise de fonctions en septembre. Ils ont seulement permis de passer de la dernière à l'avant-dernière position, à dix journées de la fin du championnat.

Maradona, retraité comme joueur en 1997, a connu une carrière d'entraîneur mouvementée, depuis le Deportivo Mandiyu (Argentine) et le Racing, en passant par la sélection nationale, deux club émiratis, et un mexicain, avec comme constante les doutes sur sa capacité à diriger une équipe.