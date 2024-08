Manuel Navarrete : La coopération sécuritaire entre le Maroc et l’Espagne est très bonne et constante

07/08/2024

La coopération entre l’Espagne et le Maroc dans le domaine sécuritaire est "très bonne et constante", a affirmé le directeur du Centre de renseignements contre le terrorisme et le crime organisé (CITCO) en Espagne, Manuel Navarrete.



"La coopération de la police, de la Garde civile et des forces de sécurité espagnoles, en général, avec leurs homologues marocaines est très bonne et constante", a dit M. Navarrete dans une déclaration à la presse à l’occasion du 10ème anniversaire de la création du CITCO.



Le responsable espagnol a mis en exergue, dans ce cadre, l'importance de la coopération entre les deux pays pour faire face aux menaces liées notamment au crime organisé, au terrorisme et à l'immigration irrégulière.



"La lutte contre l'immigration irrégulière est un domaine qui revêt une grande importance dans cette coopération bilatérale constante", a-t-il insisté.

Il a, à cet égard, relevé que "ce qui se fait avec le Maroc en la matière est très important" et devrait être réalisé avec d'autres pays également.