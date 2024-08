Manchester City gâche le baptême de Maresca à Chelsea

19/08/2024

Manchester City, quadruple champion d'Angleterre en titre, a lancé la machine à victoires dès la reprise, dimanche à Chelsea (2-0), et gâché la première d'Enzo Maresca sur le banc des "Blues", encore en rodage.



Les "Citizens" s'intègrent au peloton de tête constitué notamment de Brighton, Arsenal, Liverpool et Manchester United, eux aussi vainqueurs sans but encaissé, en attendant le déplacement de Tottenham à Leicester, lundi soir.

Chelsea a tenu tête à l'armada de Pep Guardiola durant l'essentiel de la rencontre mais s'est fait battre sur des buts inscrits en début et fin de partie.



Erling Haaland, le meilleur buteur des deux saisons précédentes en Premier League, a contrôlé un centre de Jérémy Doku, résisté à la défense et trompé Robert Sanchez d'un petit ballon piqué du gauche (18e, 1-0).



Mateo Kovacic, un ancien de Stamford Bridge, a fait gronder ses anciens supporters à l'issue d'un raid personnel conclu par une frappe (84e, 2-0), sans toutefois célébrer.

Entre-temps, Chelsea a enchaîné des actions collectives bien senties, parfois, mais a été puni souvent par sa propre maladresse et par des décisions arbitrales que les joueurs ont vivement contestées.



L'avant-centre Nicolas Jackson a marqué sur une frappe relâchée par Ederson, mais il était hors-jeu (45e), et sa frappe en pivot a été repoussée par le gardien (61e).



Le milieu Enzo Fernandez, désigné capitaine en l'absence de Reece James, a réclamé un penalty (33e, 45e+4), Christopher Nkunku aussi (45e+6), mais l'arbitre n'a pas bronché.

Contre "probablement la meilleure équipe du monde, nous avons fait jeu égal pendant une grande partie du match et par moments nous avons même été meilleurs", a retenu Maresca.



Pour sa première, l'Italien a titularisé deux autres Français avec Malo Gusto et l'ancien blessé de longue durée Wesley Fofana, plus vu en Premier League depuis le 28 mai 2023.

Il n'y avait pas de place dans le groupe, en revanche, pour Raheem Sterling, une manœuvre contre laquelle ses représentants ont protesté, y voyant une pression pour partir.



"Je veux (garder) Raheem Sterling, mais je veux aussi les 30 joueurs que nous avons. Mais il n'y a pas de place pour tous. Donc, pour certains, ils doivent partir", a répondu Maresca en conférence d'après-match.



L'ancien entraîneur de Leicester a en revanche donné des minutes de jeu à trois recrues, à savoir Marc Guiu, Pedro Neto et Kiernan Dewsbury-Hall, lancées en seconde période pour tenter d'éviter la défaite.



Guardiola a lui titularisé Savinho, arrivé cet été à City, mais il a dû remplacer à la mi-temps l'ailier brésilien de 20 ans, touché en fin de première période à la jambe droite.

Le technicien s'est dit agréablement "surpris" par le "niveau de performance" de son équipe pourtant privée de Rodri, ménagé, et des internationaux anglais (Walker, Stones, Foden), sur le banc au coup d'envoi.



"La bonne nouvelle, ce sont les trois premiers points. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il nous reste 70 matches à jouer", a-t-il nuancé, en référence au calendrier surchargé qui attend son équipe cette saison.



Plus tôt dans l'après-midi, Brentford a remporté le premier derby londonien de la saison contre Crystal Palace (2-1), sur le tard et de manière assez heureuse.

Bryan Mbeumo a ouvert le score pour les "Bees" (29e, 1-0) trois minutes après un sublime but sur coup franc direct d'Eberechi Eze, refusé par l'arbitre pour une faute préalable d'un joueur de Crystal Palace.



Rejoints au score avant l'heure de jeu (56e, 1-1), ils ont repris l'avantage quand Dean Henderson, le gardien des visiteurs, a repoussé un ballon dans les pieds de Yoane Wissa (76e, 2-1).



Le Français Jean-Philippe Mateta, vice-champion olympique cet été, était titulaire pour Palace mais a cédé sa place dès la mi-temps. Brentford a préféré se passer de son attaquant vedette, Ivan Toney, courtisé par des clubs saoudiens selon la presse.