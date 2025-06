Manchester City fait peau neuve pour rebondir

18/06/2025

Après avoir tout raté cette saison, Manchester City et Pep Guardiola sont bien décidés dès mercredi à tourner la page de cette période noire au Mondial des clubs, aidés par une flopée de recrues, dont Rayan Cherki, et le retour du Ballon d'Or 2024 Rodri.



Au moins un trophée par saison: c'était la routine des Citizens depuis l'exercice 2016-2017. C'est dire si le fiasco en Championnat d'Angleterre et en Ligue des champions vécu ces derniers mois constitue une anomalie pour la richissime formation mancunienne et son prestigieux entraîneur.



Eliminé sans gloire en barrage qualificatif pour les 8e de finale de la C1 par le Real Madrid, 3e de Premier League, très loin derrière le champion Liverpool (13 points), City a plongé comme rarement et Pep Guardiola est apparu le plus souvent perdu et à court de solution.



Deux ans à peine après être monté sur le toit du continent en soulevant la première Ligue des champions du club, la chute a été spectaculaire et brutale pour une équipe longtemps handicapée par les indisponibilités de plusieurs joueurs majeurs (Rodri, Mateo Kovacic, Ruben Dias) et le vieillissement de certains cadres (Kevin De Bruyn).



Cette Coupe du monde, qui démarre mercredi pour les Skyblues, face au Wydad Casablanca à Philadelphie, avant des rencontres contre Al-Ain (Emirats arabes unis) le 22 juin puis la Juventus Turin le 26, n'effacera pas les désillusions récentes mais peut donc être l'occasion de lancer la reconstruction.



"C'est une compétition très, très sérieuse. Le monde entier aura les yeux rivés sur ce tournoi et je peux vous assurer que nous allons tout donner. Nous y allons pour gagner", a prévenu le technicien espagnol.



Si le propriétaire émirati, le Sheikh Mansour, membre de la famille régnante d'Abou Dhabi, a très tôt misé sur la stabilité en prolongeant dès novembre 2024, c'est-à-dire en pleine crise sportive, le contrat de Guardiola jusqu'en 2027, l'effectif a subi de nombreuses retouches dont il s'agira de mesurer les premiers effets aux Etats-Unis.



C'est avec quatre nouveaux joueurs, pour un total de près de 117 millions d'euros dépensés, que City a ainsi débarqué dans son camp de base de Boca Raton (Floride): le gardien anglais Marcus Bettinelli, le défenseur algérien Rayan Aït-Nouri, le milieu néerlandais Tijjani Reijnders et l'attaquant français Rayan Cherki. Des transferts qui s'ajoutent aux 202 millions d'euros déboursés au mercato d'hiver pour les arrivées d'Omar Marmoush, d'Abdukodir Khusanov, de Vitor Reis et de Nico Gonzalez.



Exit en revanche De Bruyne, parti à Naples, Kovacic, forfait (tendon d'Achille), et Jack Grealish, non convoqué pour cette Coupe du monde et clairement poussé vers la sortie à deux ans de la fin de son bail à Manchester.



Avec Cherki, acheté 42 millions d'euros à Lyon, Guardiola a misé sur un élément à très fort potentiel, meilleur passeur de la dernière saison de Ligue 1. A 21 ans, le médaillé d'argent olympique, qui a fait des débuts fracassants en équipe de France en inscrivant un but splendide pour sa première sélection face à l'Espagne en demi-finales de la Ligue des nations (5-4), le 5 juin, a déjà affiché ses ambitions.



"Quand vous voyez Rodri gagner le Ballon d'Or, il est clair qu'à Manchester City tout est possible. Je suis ici pour ça. Je suis prêt et je veux gagner toutes les compétitions. C'est formidable de disputer le premier Mondial des clubs et je veux y faire bonne impression", a lancé dimanche l'ex-Lyonnais, qui pourrait bien être à l'avenir un formidable pourvoyeur de ballons pour le buteur norvégien Erling Haaland.



Guardiola pourra aussi compter sur le rétablissement de Rodri, le métronome de son milieu, buteur en finale de la Ligue des champions contre l'Inter Milan il y a deux ans (1-0). Le Ballon d'Or 2024, qui a tant manqué aux siens après sa rupture des ligaments croisés en septembre dernier, a fait sa réapparition sur une pelouse le 20 mai en Premier League et pourrait changer à lui seul le visage des Citizens s'il retrouve rapidement son meilleur niveau.



