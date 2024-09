Managem réalise un RNPG de 259 MDH à fin juin

28/09/2024

Le résultat net part du groupe (RNPG) de Managem a reculé à 259 millions de dirhams (MDH) au cours des six premiers mois de l'année 2024.



Cette baisse est due notamment à la hausse des impôts et de la part des résultats revenant aux intérêts minoritaires, explique Managem dans un communiqué publié sur le site de l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).



Concernant le résultat net consolidé, il est passé de 324 MDH à 355 MDH, reflétant l'amélioration des performances opérationnelles et du résultat financier, précise la même source, ajoutant que l'excédent brut d'exploitation s'est établi à 1.422 MDH.



Managem fait aussi état d'une amélioration de son chiffre d'affaires de 5% à 4.408 MDH, suite à l'appréciation des cours des métaux précieux et des métaux de base (+16% pour l'Or, +13% pour l'Argent, +14% pour le Cuivre et +6% pour le Zinc), à l'amélioration de la production d'or grâce à la reprise des activités au Soudan, ainsi qu'à la consolidation des ventes d'argent.

Cependant, cette progression a été partiellement atténuée par la baisse de la contribution des activités liées au cobalt, en raison de l'effondrement du cours de ce métal.



Par ailleurs, les activités polymétalliques ont également été affectées par la suspension temporaire des opérations sur le site de Guemassa, due à la finalisation des travaux de construction de la nouvelle digue parasismique.