Managem annonce la production du premier lingot d'or de la mine de Boto au Sénégal

07/09/2025

Le groupe Managem a annoncé, mardi, la production du premier lingot d'or de la mine de Boto, implantée dans la commune de Madina Baffé, dans la région de Kédougou au Sénégal.



"Cette étape décisive vient couronner plus de deux ans de travaux intensifs et marque l'entrée officielle du site en production. Elle illustre la concrétisation de la stratégie aurifère du groupe, qui vise à renforcer durablement sa présence en Afrique de l'Ouest et à consolider son positionnement d'acteur de référence dans le secteur aurifère continental", indique un communiqué de Managem publié sur le site de l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).



Fruit d'un investissement de 350 millions d'euros (M€), Boto est l'un des projets miniers les plus importants du pays, fait savoir la même source, précisant que la mine vise une production annuelle moyenne de 160.000 onces d'or, soit environ 5 tonnes, au cours des trois premières années.

Ses réserves sont évaluées à environ 1,8 million d'onces, soit près de 56 tonnes, et sa durée de vie estimée à douze ans, rapporte la MAP.



En effet, le site comprend une mine à ciel ouvert d'une capacité d'extraction de 35 millions de tonnes de roche par an, une usine de traitement de 2,75 millions de tonnes de minerai par an, intégrant des procédés de dernière génération, ainsi que des infrastructures essentielles (centrale électrique de 23 MW, barrage d'eau, digue à résidus, dépôt de carburants, base de vie, piste d'atterrissage et réseau routier).



Au plus fort de la phase de construction, le projet a mobilisé plus de 2.500 emplois, dont 90% occupés par des Sénégalais. À terme, l'exploitation devrait générer plus de 1.500 emplois directs et indirects, contribuant ainsi au développement économique et social aux niveaux local et régional.



Conformément à l'engagement du groupe Managem pour un développement responsable, Boto a intégré, dès sa phase de construction, un programme d'actions communautaires visant à améliorer l'accès à l'eau potable, la santé, la formation professionnelle et l'employabilité des jeunes et des femmes. Le projet a également soutenu des initiatives génératrices de revenus au bénéfice des communautés de la région.



A cette occasion, Imad Toumi, président directeur général du groupe Managem, a dit, cité dans le communiqué : "Ce projet, attendu depuis tant d'années par les communautés locales et porteur de développement pour toute la région, se concrétise. Le démarrage de Boto illustre notre ambition de devenir un acteur aurifère de référence en Afrique de l'Ouest".

Et de poursuivre : "Ce succès est d'abord le fruit de la mobilisation et de l'engagement exceptionnel de nos équipes, en étroite collaboration avec les autorités sénégalaises. Il s'inscrit pleinement dans notre vision de croissance durable, fondée sur l'excellence opérationnelle, le respect de l'environnement et l'attention portée aux communautés locales".



Acteur de l'avenir énergétique de l'Afrique, Managem est un groupe minier panafricain qui développe depuis plus de 90 ans un portefeuille diversifié et équilibré entre l'or et les métaux de la transition énergétique et plus récemment le gaz naturel, en ligne avec sa vision de contribuer à un mix énergétique plus durable pour le continent.