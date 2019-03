Managem affiche une baisse de son RNPG

30/03/2019

Le résultat net part de Managem s'est établi à 370 millions de dirhams (MDH) l'an dernier contre 879 MDH en 2017, année ou le Groupe avait réalisé l'opération exceptionnelle de Pumpi, a annoncé, mardi à Casablanca, son président directeur général, Imad Toumi.

Le chiffre d'affaires a baissé de 16% à 4.365 MDH en 2018, impacté par la baisse importante des cours de certains métaux au second semestre 2018, ainsi que la baisse du chiffre d'affaires de SMI, a indiqué M. Toumi, lors d'une conférence de presse dédiée à la présentation des résultats annuels du Groupe, au titre de l'exercice 2018.

L'EBE s'est établi à 1.323 MDH, en baisse de 31%, traduisant le recul du chiffre d'affaires et atténué par la non récurrence de la perte d'exploitation de Bakoudou, enregistrée en 2017, rapporte la MAP.

Le résultat d'exploitation s'est chiffré, quant à lui, à 669 MDH, en retrait de 18% par rapport à 2017, pareil pour le résultat financier qui a connu une baisse de 18% pour atteindre 230 MDH en 2018.

Cette évolution traduit la baisse de l'EBE compensée en partie par les résultats positifs des activités de recherche et développement de Managem.

Malgré la forte volatilité des cours, Managem est parvenu à stabiliser ses bénéfices, a souligné M. Toumi, précisant que la stabilisation du RNPG, autour de 370 MDH, en dehors de l'opération Pumpi de 2017 est la résultante d'un portefeuille diversifié, qui permet au Groupe d'avoir un profil cash équilibré.

S'agissant des perspectives, Managem a annoncé le démarrage au T1 2019 de la production de l'usine au Soudan, avec une capacité de traitement de 2400 tonnes, tout venant par jour, ainsi que le démarrage au même moment de l'usine de traitement de la digue de SMI pour une capacité de 30 tonnes métal d'argent par an.

Le Groupe minier a annoncé également le démarrage de la construction du projet Combal Pumpi en RDC, développé en partenariat avec le Groupe Wanbao mining et le lancement du financement et de la construction du projet Or de tri-K en Guinée, ainsi que le lancement de l'étude de faisabilité du projet de Tizert.

Par ailleurs, le Conseil d’administration proposera à l’AGO la distribution d’un dividende de 15 DH par action au titre de l’exercice 2018, contre 23 DH un an auparavant.