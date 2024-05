Managem : Le chiffre d’affaires en baisse de 13% au T1-2024

27/05/2024

Le chiffre d’affaires (CA) de l'opérateur minier privé Managem s’est établi à 1,935 milliard de dirhams (MMDH) au premier trimestre 2024 (T1-2024), en baisse de 13% par rapport à la même période de l’année précédente.



Ce premier trimestre a été notamment marqué par la baisse de la production de cobalt provenant de la mine de Bou-Azzer, dans le but de préserver les ressources dans un contexte marqué par l’effondrement des cours de ce métal, indique Managem dans un communiqué.



L’opérateur a saisi cette opportunité pour procéder à une période de maintenance de deux mois sur certaines installations, ce qui s’est traduit par une baisse du CA d’environ 120 millions de dirhams, poursuit la même source. Les évolutions négatives ont partiellement été atténuées par l’appréciation des cours des métaux précieux et du cuivre (+12% pour l’or, +6% pour l’argent et +11% pour le cuivre), et l’amélioration de la production de l’argent provenant de la carrière et du souterrain.



Aussi, pour accompagner sa stratégie de développement, le 1er trimestre a été marqué par le lancement d’une opération d’augmentation de capital de 3 MMDH qui a été clôturée le 17 avril 2024 avec succès.

Par ailleurs, les investissements réalisés au cours du 1er trimestre se sont établis à 1,332 MMDH dont 60% ont été alloués à la construction des projets Boto au Sénégal et Tizert au Maroc.



L’endettement net s’est chiffré, quant à lui, à 8,799 MMDH en hausse de 1,211 MMDH par rapport à fin 2023, marqué par l’effort d’investissement du Groupe pour accompagner les projets de développement en Afrique.