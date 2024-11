Managem : Hausse de 10% du CA consolidé à fin septembre

28/11/2024

Le chiffre d’affaires (CA) consolidé de Managem s’est établi à 6,53 milliards de dirhams (MMDH) à fin septembre 2024, en hausse de 10% par rapport à la même période de l’année précédente.



Cette évolution s’explique par la hausse des cours des métaux, soit +17% pour l’or, +14% pour l’argent et +15% pour le cuivre, malgré une forte baisse de 33% pour le cobalt, précise Managem dans un communiqué sur ses résultats financiers.



Ces résultats s’expliquent également par la consolidation des volumes vendus par le Groupe et un léger retrait de la parité de change USD/MAD (-2%), ajoute la même source.



Au 3ème trimestre 2024 le CA a enregistré une progression de 21% par rapport à la même période de l’année précédente grâce notamment au rebond des ventes des métaux précieux (Or et Argent) et à la commercialisation de la part de production de Managem provenant de Pumpi en République démocratique du Congo, rapporte la MAP.



Le Groupe poursuit sa stratégie de croissance et a engagé 4,26 MMDH d’investissements à fin septembre 2024 en forte hausse par rapport à la même période de l’année précédente.



A cet égard, 73% ont été alloués aux projets en construction, à savoir le projet cuprifère Tizert (Maroc), le projet aurifère Boto (Sénégal) et le projet sulfate de cobalt (Maroc).



Par ailleurs, l’endettement net consolidé s’élève à 9,14 MMDH, en hausse de 1,55 MMDH par rapport à fin 2023, reflétant l’avancée des travaux de construction des projets stratégiques du Groupe.