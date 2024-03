Mamoun Brel au RUC. Belle soirée artistique en perspective

22/03/2024

Le Ramadan, c’est aussi le mois des échanges culturels, et de la glorification de l’art dans sa perception la plus noble. Le RUC en fait pratiquement un culte.



Club omnisports, particulièrement connu pour avoir initié et formé des tennismen et des tenniswomen de valeur qui ont admirablement su faire valoir leur talent tant au niveau national qu’à celui mondial, il organise, tout au long de l’année des rencontres culturelles et des soirées artistiques très appréciées.



Ce samedi soir, c’est un grand chanteur et un chansonnier, un artiste dans l’âme, Mamoun Salaje, le Brel marocain, qui sera à l’honneur à partir de 22 heures.



Les fans du Grand Jacques, et Dieu sait s’ils sont nombreux au sein du RUC et parmi les sympathisants auront ainsi l’occasion de vibrer, non sans un brin de nostalgie, au rythme de belles œuvres de la plus grande idole de la chanson à texte.

Le tout habilement présenté et admirablement chanté par le Brel marocain Mamoun himself.



Bouillon de culture

Hommage



L'initiative "Years of culture" organise, ce dimanche en collaboration avec l'ambassade du Maroc au Qatar, une cérémonie en hommage à la culture et au patrimoine marocains. Cette cérémonie sera organisée dans le cadre de l'année culturelle "Qatar-Maroc 2024", pour explorer les bijoux berbères du Palais Royal, exposés au Musée d’art islamique de Doha.

Les visiteurs seront au rendez-vous avec une expérience culturelle et artistique, à travers des expositions musicales, et avec l'art du tatouage au henné et s'enquerront aussi de la beauté des bijoux berbères traditionnels, fait savoir un communiqué des organisateurs.

Au programme de cette manifestation figure le vernissage d'un tableau à l'huile de l'artiste marocain Otmane Belkadi, inspiré de la particularité des bijoux berbères traditionnels. Pour rappel, "Years of culture Qatar-Maroc 2024" (l’année culturelle Qatar-Maroc 2024) a été ouverte, en février, avec une exposition spéciale de bijoux berbères du Palais Royal au Musée d’art islamique de Doha.

Cette collection, composée de 200 pièces d’importance historique et culturelle, représente les divers groupes ethniques et régionns du Maroc, des montagnes de l’Atlas aux provinces du Sud.

Exposée pour la première fois en dehors du Royaume, cette collection du Palais Royal représente une fenêtre unique sur la culture marocaine.

Ouverte au public jusqu’au 20 mai 2024, ladite collection des bijoux en argent, qui constitue une partie importante de l’exposition permanente des Oudayas du Maroc appartenant au Musée national de la parure de Rabat, rend hommage aux artisans de pièces d’exception, en particulier les femmes ayant milité pour la protection de ce legs patrimonial humain.



Contes

L'Institut Cervantès de Tanger abritera, le 3 avril, une séance de contes, qui sera animée par la professeure Gabriela Carreño.

"Nous allons recevoir trois groupes d'élèves de première année de l'école espagnole Ramón y Cajal, afin qu'ils découvrent la salle des enfants de notre bibliothèque et les activités pour enfants que nous organisons", indique l'Institut, relevant que cette séance spéciale de contes fera découvrir aux élèves l'importance de la lecture dans leur vie.



Atelier



Le Centre culturel Iklyle de Tanger, relevant de la Fondation Mohammed VI de promotion des oeuvres sociales de l'éducation-formation, organise un atelier de dessin et de peinture pour enfants et adultes.

Cet atelier, qui se tient quotidiennement, constitue l'occasion pour les participants d'explorer diverses techniques de dessin et de développer leur créativité.



Lecture



Le Centre culturel Iklyle de Tétouan organise, ce dimanche, une série d'activités pour enfants.

Parmi ces activités figure le club de lecture "De l'enfant à l'enfant", destiné aux enfants de 6 à 15 ans, qui sera encadré par les membres du club.

Au programme de cette journée éducative figurent également une session de formation sur la programmation informatique sans ordinateur, et des activités artistiques dédiées aux enfants.